Євросоюз офіційно продовжив скасування мит на товари з України ще на рік

Євросоюз продовжив ще на рік скасування ввізного мита на український експорт. Відповідне рішення набирає чинності з 6 червня та діятиме до 5 червня 2024 року включно.

Регламент Європарламенту та Європейської ради про продовження ще на рік скасування ввізного мита на український експорт опубліковано в офіційному журналі ЄС 5 червня, передає Інтерфакс-Україна.



Термін дії введеного в 2022 році мораторію на стягування мит спливає 5 червня 2023 року.



Для запобігання шахрайству у встановлених регламентом преференційних механізмах Україна повинна дотримуватися низки правил, зокрема утримуватися від запровадження нових мит або зборів та нових кількісних обмежень чи заходів, що мають еквівалентний ефект, від підвищення існуючих мит та зборів, від запровадження будь-яких інших обмежень у торгівлі з ЄС, якщо це не буде чітко обґрунтовано, йдеться в документі.



Відповідно до регламенту, у разі, якщо Україна не дотримується якоїсь із цих умов, ЄС може призупинити дію преференційних механізмів.

Як повідомлялося, з 2 травня Єврокомісія запровадила тимчасову заборону на експорт чотирьох сільськогосподарських продуктів з України – пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику – до п’яти країн ЄС. Водночас Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов’язалися скасувати свої односторонні заходи щодо заборони ввезення агропромислової продукції з України.

Це рішення було однією з передумов для продовження пільг для українського експорту до ЄС ще на рік і мало діяти до 5 червня 2023 року, однак Єврокомісія вже продовжила його дію до середини вересня.