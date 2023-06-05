Справа про хабар голові Держлікслужби: підозрюваний уклав угоду з прокурором і уник тюрми

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та підприємцем - громадянином іншої країни, якого звинувачували у наданні хабара на $10 тис. керівнику Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Відповідне рішення колегія суддів ВАКС ухвалила 5 червня, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Відповідно до угоди суд визнав особу винуватою у вчиненні злочину, передбаченого за ч. 4 ст. 369 КК України. За вироком суду їй призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України суд звільнив особу від відбування призначеного покарання з випробуванням, з іспитовим строком два роки", – зазначається у повідомленні.

За умовами угоди підприємець також зобов’язаний перерахувати 10 млн грн на спеціальний рахунок фонду "United 24" на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації України – "Армія дронів".

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САП не називає прізвища підознюваного, за даними видання "Слово і діло", йдеться про підприємця Гоеля Ануджу, який намагався підкупити голову Держлікслужби Романа Ісаєнка.

Нагадаємо, іноземець намагався ввезти на територію України медичні препарати, що відносяться до прекурсорів та наркотичних лікарських засобів. Аби отримати відповідний дозвіл та пришвидшити процедуру ввезення, підприємець намагався підкупити керівника Держлікслужби.