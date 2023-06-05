ВАКС оголосив у міжнародний розшук затриманого на хабарі депутата Київради від "Слуги народу"

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 5 червня задовольнила клопотання прокурора про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн хабаря.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Суд зважив на системні неявки обвинуваченого у судові засідання і наявність підтвердженої інформації про перетин кордону указаною особою та задовольнив клопотання у повному обсязі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що клопотання щодо звернення в дохід держави застави у розмірі 9,88 млн грн та щодо обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою буде розглянуто на наступному засіданні 12 червня.

У САП не уточнюють прізвища депутата, утім, за даними Центру протидії корупції, йдеться про Владислава Трубіцина.

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Нагадаємо, у лютому 2022 року детективи НАБУ затримали Владислава Трубіцина , а також ще п`ятьох осіб, після одержання 1,26 млн грн хабаря. Його підозрюють в організації схеми отримання хабарів за розміщення точок сезонної пересувної торгівлі.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 14,89 млн грн. Після внесення коштів він вийшов із СІЗО, а згодом розмір застави зменшили.

За даними слідства, як голова Комісії Київради, депутат мав владні повноваження ініціювати рішення про знесення торгових точок, так і усунення перешкод у їхній роботі. Слідство документувало злочинну діяльність учасників схеми майже рік.

Детективи НАБУ зафіксували перемовини щодо семи локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо) та передачу 1,39 млн грн неправомірної вигоди двома траншами. Під час одержання другої частини – 1,26 млн грн учасників схеми викрили "на гарячому".

Трубіцина пов'язують з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та називають ключовою людиною у процесі видачі дозволів на розміщення МАФів у Києві.