Ринок нових комерційних авто в Україні за травень показав кращий результат за 15 місяців

У травні 2023 року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціалізовані) було реалізовано 955 авто – це кращий результат за останні 15 місяців

Як пише "Укравтопром", у порівнянні з торішнім травнем реєстрації в цьому сегменті авторинку збільшились удвічі, а відносно квітня цього року – на 2,6%.

Відносно показника довоєнного травня 2021 року реєстрації нових комерційних авто відстають на 11%.

Найкращий результат місяця продемонструвала марка Renault.

До топ-5 травня на ринку комерційних авто увійшли:

Renault – 327 авто;

Volkswagen – 81;

Mercedes-Benz – 66;

Citroen – 66;

Peugeot – 52.

Усього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 4 122 нові машини, що у півтора раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.