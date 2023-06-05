Ринок нових комерційних авто в Україні за травень показав кращий результат за 15 місяців
У травні 2023 року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціалізовані) було реалізовано 955 авто – це кращий результат за останні 15 місяців
Як пише "Укравтопром", у порівнянні з торішнім травнем реєстрації в цьому сегменті авторинку збільшились удвічі, а відносно квітня цього року – на 2,6%.
Відносно показника довоєнного травня 2021 року реєстрації нових комерційних авто відстають на 11%.
Найкращий результат місяця продемонструвала марка Renault.
До топ-5 травня на ринку комерційних авто увійшли:
- Renault – 327 авто;
- Volkswagen – 81;
- Mercedes-Benz – 66;
- Citroen – 66;
- Peugeot – 52.
Усього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 4 122 нові машини, що у півтора раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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