Колишній "Укравтодор" засекретив тендери на будівництво захищених підстанцій ще на 9 мільярдів

Регіональні Служби відновлення та розвитку інфраструктури (створені на базі структур "Укравтодору") минулого тижня уклали таємні угоди на проведення інженерних та будівельних робіт на загальну суму 9,08 млрд грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

За даними видання, йдеться про будівництво високовольтних підстанцій у Одеській, Миколаївській і Житомирській областях, які мають бути захищеними від ракетних обстрілів.

При цьому, підряди на облаштування підстанцій отримали колишні фаворити "Укравтодору", які займалися ремонтом та будівництвом доріг.

Так, Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області замовила інженерні та будівельні роботи загальною вартістю 2,53 мільярда гривень ТОВ "Ростдорстрой", угоду на ще 2,46 мільярда уклали з ТОВ "Автомагістраль-південь".

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області уклала угоду на 1,92 млрд грн із ТОВ "Укртрансміст", а Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області – на 1,58 млрд грн з ТОВ "Онур конструкціон інтернешнл".

Ці об’єкти секретні, тому по ним не оприлюднюється жодної документації. Кошторисні ціни по ним мають бути відомі впродовж кількох місяців після виготовлення проєктно-кошторисної документації.

Окрім безпосередньо будівельних робіт по цим підстанціям також замовляють послуги інженерів-консультантів, які мають слідкувати за якістю виконання робіт. Цього тижня було укладено шість контрактів по різним регіонам ціною від 72 млн до 168 млн грн.

Як повідомлялося, позаминулого тижня на аналогічні обєкти в інших областях підрозділи Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури уклало угоди загальною вартістю 9,4 млрд грн. Очікується укладання контракті на ще кілька десятків мільярдів гривень.