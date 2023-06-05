Microsoft може отримати до $100 мільярдів додаткової виручки за рахунок штучного інтелекту, – Evercore ISI

Рішення на основі штучного інтелекту можуть принести американській Microsoft Corp. додатковий виторг у розмірі $100 млрд до 2027 року.

"Усі, мабуть, погодяться, що "хайп" навколо штучного інтелекту біжить попереду реальності, але ми вважаємо, що вплив технології в результаті пошириться на всі галузі та регіони, і Microsoft перебуває в унікальному положенні, щоб монетизувати платформний зсув у бік ШІ в найближчі кілька років", – заявив аналітик Evercore ISI Кірк Матерн, передає Інтерфакс-Україна.

На думку аналітика, компанія може отримати додатковий виторг за рахунок інтеграції заснованого на ШІ програмного помічника Copilot у свої продукти, включно з Office та LinkedIn, зростання попиту на хмарні рішення Azure та збільшення ринкової частки пошукової системи Bing.

Згідно з його базовим сценарієм, у календарному 2027 році приріст виручки становитиме $50 млрд, оптимістичному – $100 млрд.

Раніше повідомлялося, що Microsoft Corp. закликає до створення в США нового відомства для регулювання сфери штучного інтелекту та ліцензування використання найпотужніших його інструментів.