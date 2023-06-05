Через "Prozorro.Продажі" продали з початку року активів на 3,3 мільярда (оновлено)

За 2023 рік у системі "Прозорро.Продажі" успішно завершилося понад 6,5 тис. онлайн-аукціонів, які поповнили бюджети різних рівнів на 3,29 млрд грн.

"Більше половини цієї суми принесли е-аукціони з продажу активів банків-банкрутів (1,74 млрд грн)", сказано в повідомленні компанії.

У число найбільш прибуткових напрямків також входять:

мала приватизація державної та комунальної власності (441 млн грн);

продаж майна та активів (398 млн грн);

продаж та оренда землі (290 млн грн);

аукціони в межах справ про банкрутство (173 млн грн).

Ще понад 1,5 тис. аукціонів знаходяться на етапі закриття угод та потенційно можуть поповнити бюджети різних рівнів ще на 1,75 млрд грн.

Станом на 5 червня в системі "Прозорро.Продажі" оголошено понад 4,7 тис. онлайн-аукціонів, у яких можна взяти участь.

На кінець травня в системі успішно завершилося понад 6,1 тис. онлайн-аукціонів, які поповнили бюджети різних рівнів на 2,77 млрд грн.