Росія частково розблокувала роботу "зернового коридору", але інспекції проходять з порушеннями (оновлено)

Спільний координаційний центр (СКЦ) 5 червня провів як мінімум по одній інспекції суден на вхід та на вихід "зерновим коридором", які стали першими після 31 травня.

За даними СКЦ, на вхід до порту "Південний" пропущено суховантажне судно Navios Sagittarius дедвейтом 75,6 тис. тонн під прапором Панами, воно стало першим судном, пропущеним "зерновим коридором" у напрямку цього порту після 2 травня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У напрямку на вихід СКЦ у понеділок провів інспекцію суховантажного судна Maroulio S, що прямує з порту "Чорноморськ" до Іспанії з 65,84 тис. тонн кукурудзи.

У пресслужбі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України підтвердили, що Росія відновила реєстрацію вхідного флоту, але з порушенням встановленого алгоритму.

Так, російська сторона 4 червня зареєструвала 2 вхідних судна, які були заявлені до участі в "Зерновій ініціативі" в той же день.

"Це суперечить прийнятим правилам інспектування суден, які передбачають, що першочергово перевірку проходять ті, які найдовше знаходяться в очікуванні. Таким чином, росіяни проігнорували необхідність інспектування 56 суден, що вже тривалий час (деякі понад 3 місяці) очікують у територіальних водах Туреччини", – наголошують в українському міністерстві.

Там зазначають, що реєстрація вхідного флоту російською стороною в СКЦ здійснюється обмежено, а логіка вибору суден для реєстрації "є незрозумілою та непрозорою".

"Жодних критеріїв щодо кількості і черговості вибору суден для реєстрації російська сторона не називає, фактично здійснюючи вибір суден для інспекції на власний розсуд. Це максимально ускладнює планування роботи для всіх учасників "Зернової ініціативи", – наголосили у міністерстві.

Там уточнили, що інспекційний план на сьогодні передбачає 9 інспекцій (3 – на вхід, 6 – на вихід), але зазвичай росіяни виконують не більше половини з погодженого ними ж плану.

Наразі в черзі в територіальних водах Туреччини очікують на інспекцію 67 суден, з яких 58 – йдуть під завантаження в українські порти, а 9 – вже завантажені продовольством.

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Як повідомлялося, до цього після відновлення роботи "зернового коридору" 19 травня СКЦ провів інспекцію лише одного судна, що вийшло з вантажем з українських портів, – 31 травня суховантаж Xin Shun пішов до Китаю з 44 тис. тонн кукурудзи та 19,5 тис. тонн ячменю з порту "Одеса". Водночас у напрямку українських портів "зерновим коридором" пройшли 29 суден.

З початку червня інспекції суден у рамках "Чорноморської зернової ініціативи" не проводилися взагалі – ні на вхід до українських портів, ні на вихід з них.

Нагадаємо, 1 червня у Мінінфраструктури України заявили, що робота "Чорноморської зернової ініціативи" знову зупинена, оскількои Росія заблокувала реєстрацію вхідного флоту до всіх портів України. Зокрема, 30 та 31 травня Росія зареєструвала для інспекції лише 1 вхідне судно на порт "Чорноморськ", в той час коли інші сторони СКЦ підтвердили до участі в "Чорноморській ініціативі" 10 суден до всіх трьох портів.

2 червня на брифінгу повідомив представник генсека ООН Стефан Дюжаррік розповів, що Росія відмовляється пропускати судна до українського порту "Південний" в рамках "зернового коридору", допоки Україна не відновить експорт російського аміаку через Одесу. Він також підтвердив, що через дії російської сторони з 24 травня кількість реєстрацій суден в рамках "зернового коридору" зменшилася із трьох до двох на день.

У травні Росія погрожувала заблокувати роботу "зернового коридору", хоча укладені угоди передбачають автоматичне продовження його роботи на чотири місяці – до 18 липня. 17 травня Росія нібито погодилась продовжити виконання угоди ще на два місяці.

Раніше співвласник російських виробників добрив "Уралхім", "Уралкалій" та "Тольяттіазот" Дмітрій Мазєпін звернувся до Владіміра Путіна з проханням вирішити питання відновлення транзиту російського аміаку на експорт через Одесу. Про це офіційно повідомляв Кремль.

Однак президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що підтримає ідею відновлення експорту російського аміаку через Україну лише в тому випадку, якщо РФ поверне всіх українських військовополонених.

"Зернова ініціатива", ухвалена в липні 2022 року, дозволила експортувати зерно з трьох українських портів: "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".