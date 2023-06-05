Видавництво книг у Росії впало на чверть, найбільший тираж – у попа Путіна

У січні-березні цього року тиражі виданих у Росії книг і брошур впали на 23%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, – до 69 млн екземплярів.

Про це свідчать дані Російської книжкової палати (РКП), пише місцеве видання "Коммерсант".

Також за цей період на 13% – до 26 тис. одиниць – знизилася кількість найменувань виданої книжкової продукції.

Загальний тираж книг і брошур у палітурці впав на 31% – до 23 млн екземплярів, а кількість найменувань – на 12%, до 9,5 тис.

Тиражі перевидань зменшилися на 28% – до 19 млн екземплярів. Кількість найменувань у цьому сегменті впала майже на 23% – до 3,4 тис. одиниць.

При цьому найвидавнішим автором у першому кварталі 2023 року в Росії став митрополит Тіхон (Шевкунов), якого називають "духовником" російського президента Владіміра Путіна. Його книгу випустили тиражем 50 тис. екземплярів.

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Представниця Російської книдкової палати Галина Перова констатує, що наклади книг падають протягом кількох років, оскільки випуск залежить від попиту та можливостей видавців, які "знизилися".

Вона визнає, що проблеми у російських видавництв почалися після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді на знак протесту популярні іноземні автори, серед яких Стівен Кінг, Джоан К. Роулінг та Ніл Гейман, призупинили роботу з російськими видавництвами. Крім того, через санкції виникли проблеми з папером, технікою та запчастинами до неї.