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Новини Війна
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Влада Грузії оцінила витрати на допомогу Україні та українським біженцям у $15 мільйонів

грузія

В уряді Грузії заявляють, що у 2022 році витратили близько 38 млн ларі (близько $14,5 млн) на підтримку Україні та українським громадянам у країні.

Як ідеться в звіті уряду, представленому в грузинському парламенту, "з початку повномасштабної військової агресії Росії в Україні Грузія рішуче продовжувала підтримувати Україну в політико-дипломатичному та гуманітарному напрямках", передає Європейська правда.

Уряд повідомляє, що понад 26 тис. українців у Грузії отримали підтримку через різні соціальні та освітні програми.

Раніше повідомлялося, що Грузія, яка не підтримала санкції проти РФ у зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну, відновила пряме авіасполучення з Росією.

До того ж, попри запевнення грузинської влади, дозволи на рейси отримала російська авіакомпанія, що літає до анексованого Криму.

Автор: 

Грузія (266) допомога (1534)


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прокацапской грузинской владе соврать ничего не стоит. пишите уже 25 млн. Кто проверит?
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05.06.2023 19:20 Відповісти
Отдайте им эти деньги, это совсем небольшая сумма для Украины.
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05.06.2023 21:23 Відповісти

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