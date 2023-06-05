Влада Грузії оцінила витрати на допомогу Україні та українським біженцям у $15 мільйонів

В уряді Грузії заявляють, що у 2022 році витратили близько 38 млн ларі (близько $14,5 млн) на підтримку Україні та українським громадянам у країні.

Як ідеться в звіті уряду, представленому в грузинському парламенту, "з початку повномасштабної військової агресії Росії в Україні Грузія рішуче продовжувала підтримувати Україну в політико-дипломатичному та гуманітарному напрямках", передає Європейська правда.

Уряд повідомляє, що понад 26 тис. українців у Грузії отримали підтримку через різні соціальні та освітні програми.

Раніше повідомлялося, що Грузія, яка не підтримала санкції проти РФ у зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну, відновила пряме авіасполучення з Росією.

До того ж, попри запевнення грузинської влади, дозволи на рейси отримала російська авіакомпанія, що літає до анексованого Криму.