Біржовий регулятор США подав позов проти найбільшої криптовалютної біржі у світі (оновлено)

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала позов до суду проти найбільшої криптовалютної біржі у світі Binance та її засновника та керівника Чанпена Чжао.

Binance Holdings Ltd. звинувачують у порушенні правил США щодо цінних паперів, повідомляє Bloomberg.

Головний регулятор Wall Street звинуватив Binance Holdings Ltd та Чанпена Чжао в порушенні законодавства США щодо цінних паперів, що стало серйозною ескалацією юридичних проблем, з якими стикається криптобіржа.

У своєму позові SEC стверджує, що Binance порушувала правила захисту інвесторів, керуючи незареєстрованими біржами, спотворюючи інформацію про контроль торгівлі та продаючи незареєстровані цінні папери.

"Через тринадцять звинувачень ми стверджуємо, що компанії Чжао і Binance брали участь у розгалуженій мережі обману, конфлікту інтересів, нерозголошення інформації та свідомого ухилення від виконання вимог закону", – наголосив у своїй заяві голова SEC Гарі Генслер.

Сам Чжао у Twitter пообіцяв оприлюднити позицію Binance після вивчення позову.

Позов SEC до Binance став уже другим в США, після того як американський регулятор ринку деривативів у березні звинуватив Binance та Чжао у тому, що вони регулярно порушували його правила.

SEC протягом кількох місяців перевіряла Binance через можливий незаконний продаж криптовалюти. Токен, відомий як BNB, зараз є одним з найбільших у світі.

Криптовалюта може підпадати під компетенцію SEC, якщо інвестори купують її для фінансування компанії чи проєкту з наміром отримати прибуток. Це рішення ґрунтується на рішенні Верховного суду США від 1946 року, яке визначає інвестиційні контракти.

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Як повідомлялося, правоохоронці у США ведуть низку розслідувань щодо діяльності Binance.

Міністерство юстиції США розслідувало можливість використання росіянами компанії Binance Holdings для обходу американських санкції США шляхом переведення грошей через криптовалютну біржу.

Служба внутрішніх доходів, а також федеральні прокурори перевіряли дотримання Binance зобов'язань щодо боротьби з відмиванням грошей. Комісія з цінних паперів і бірж вивчала, чи підтримувала біржа торгівлю незареєстрованими цінними паперами.

У квітні Binance скасувала ліміт у розмірі 10 тисяч євро для облікових записів росіян. Водночас заборона на продаж та купівлю доларів та євро на P2P-платформі (прямі обмінні операції) для користувачів із Росії зберігається.

Своєю чергою компанія запевняла, що повністю дотримується всіх американських і міжнародних фінансових санкцій.