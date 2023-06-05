Україна та Молдова планують знизити тарифи на залізничні перевезення агропродукції

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський та міністр сільського господарства та харчової промисловості Молдови Володимир Боля обговорили кроки, що спрямовані на значне збільшення обсягів перевезень молдовською залізницею української аграрної продукції, в тому числі за рахунок зниження тарифу на них.

Як ідеться в повідомленні Мінагрополітики за результатами зустрічі, найближчими тижнями українська та молдовська залізниці мають повідомити про досягнуті домовленості, які повинні знизити тарифи на залізничні перевезення територією республіки Молдова в напрямку портів Рені, Джурджулешти та Галац.

Такі кроки мають на меті не лише збільшити обсяг перевезень українського збіжжя, але й розвантажити румунську логістичну інфраструктуру, що особливо важливо в цьому сезоні через очікування гарного врожаю в Румунії та сусідніх країнах.

Боля зазначив, що Молдова зацікавлена у плідній співпраці з Україною в інтересах обох країн.

У середині травня повідомлялося, що Молдова реконструює дві ділянки залізниці, що дасть змогу збільшити транзит товарів із України до ЄС через територію Молдови.