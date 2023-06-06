Україна в травні збільшила експорт молочних продуктів на 30%, – асоціація

У травні 2023 року Україна експортувала близько 9,76 тис. тон молочної продукції на суму $22,53 млн. Натуральні обсяги експорту збільшилися на 29,78%, а виручка – на 16,05%.

Як ідеться в повідомленні Асоціації виробників молока, у травні 2023 року Україна збільшила обсяги експорту майже всіх видів молочних продуктів. Скоротилися лише обсяги поставок вершкового масла на зовнішні ринки.

Імовірною причиною певного покращення справ в зовнішній торгівлі є відміна тимчасових заборон на ввезення с/г продукції з боку країн Центрально-Східної Європи на початку травня і відновлення використання їх транспортної інфраструктури для збуту молочних продуктів на ринки третіх країн.

Основними експортними категоріями в грошовому еквіваленті були наступні товари:

сухе і згущене молоко – 25,57%;

молоко та вершки незгущені – 21,89%;

молочна сироватка – 16,75%;

морозиво – 14,68%.

Минулого місяця Україна збільшила обсяги поставок на зовнішні ринки молока та вершків незгущених до 2,14 тис. тон, що на 22,37% більше в натуральному обсязі, ніж в квітні. Експортна виручка по цій позиції склала $1,22 млн, що на 19,27% більше до попереднього місяця. Основним покупцем українського молока і вершків була Молдова, куди українські підприємства відвантажили 93,2% обсягів експорту згаданого товару.

У травні експортні поставки сухого і згущеного молока виросли до 2,49 тис. тон (+39,23%), а виручка по даним позиціям збільшилася до $6,03 млн (+35,69%). Близько 62% експорту цих продуктів було відправлено в напрямку ЄС, оскільки в умовах морської блокади з боку російських окупантів, Україна змушена використовувати румунський порт "Констанца" або балтійські порти Польщі для поставок продукції харчової промисловості в країни Азії та Африки.

Обсяги експорту кисломолочних продуктів склали 321 тону на суму $397 тис., що на 37,59% більше в натуральних обсягах, і на 32,75% більше в грошовому еквіваленті. Близько 99,6% експортованого товару було відправлено в Молдову, ОАЕ і Вірменію.

Україна експортувала 1,63 тис. тон молочної сироватки на суму $1,02 млн. Натуральні обсяги експорту сироватки вирослі на 36,64%, а виручка за поставлений товар збільшилася на 26,82%. Головними напрямками збуту молочної сироватки в травні були Китай (30,6%), Польща (26%), а також такі країни, як Малайзія, Йорданія, Лівія, Філіппіни, В'єтнам, Саудівська Аравія, Туреччина, Ліван і Молдова, куди було відвантажено 44% товару.

Обсяги поставок сирів на зовнішні ринки збільшилися до 705 тон (+27,04%), а виручка виросла до $3,24 млн (+20,66%). На долю Молдови і Казахстану прийшлося близько 80,38% сирного експорту України.

Експорт морозива склав 1,43 тис. тон, що на 62,78% більше ніж в квітні. Виручка склала $4,52 млн, що на 62% більше порівняно до попереднього місяця. Левова частина українського експорту морозива прийшлася на ЄС (53%) і Молдову (30,42%).

У травні українські постачальники скоротили поставки вершкового масла та казеїну на зовнішні ринки. Експорт вершкового масла склав 558 тон на суму $4,28 млн. Це майже на 45% менше в натуральних обсягах і на 48% менше в грошових обсягах. Головними напрямками експорту масла були Молдова та Азербайджан, куди було відвантажено 61% товару.

Обсяги експорту казеїну та казеїнатів минулого місяця склали 476 тон на суму $3,2 млн. Натуральні обсяги експорту товару скоротилися на 23%, а виручка зменшилася на -39,54%. Переробники скорочують обсяги виробництва технічного казеїну в умовах зниження цін на товар.

У травні Україна скоротила обсяги імпорту молочних продуктів до 4,97 тис. тон (-4,2%). Скорочення відбулося переважно за рахунок зменшення поставок в Україну молока і вершків тривалого зберігання, сирів, згущеного молока з європейських країн. У травні Україна не імпортувала казеїн та казеїнати. Однак європейці збільшили поставки в Україну вершкового масла до 74 тон (+25,19%), кисломолочних продуктів до 829 тон (+11,37%) і молочної сироватки до 567 тон (+7,14%), що створює небажану конкуренцію для продукції вітчизняних виробників на внутрішньому ринку.