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Польща та Німеччина домовляються про створення центру з ремонту зброї для України, – посол

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Німеччина та Польща наближаються до угоди про створення сервісного центру для ремонту бойових танків Leopard та іншої техніки, яку використовує Україна.

Про це повідомив посол Німеччини в Польщі Томас Баггер, передає Bloomberg.

За його словами, переговори мають завершитися "найближчими днями", до саміту НАТО 11-12 липня у Вільнюсі. центр буде використовуватися для постачання Україні вкрай необхідних запчастин для обладнання німецького виробництва. Такі сервісні центри також були створені в Словаччині та Румунії.

Україна почала використовувати західну техніку для контрнаступу, що вже почався, і зазнала перших втрат. За даними сервісу Oryx, який аналізує дані про техніку за відкритими джерелами, щонайменше чотири танки Leopard 2 і 16 БМП Bradley були знищені або пошкоджені.

Автор: 

Німеччина (1883) зброя (873) Польща (2437)


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