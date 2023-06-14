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Новини
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Справа на $1,9 мільярда: Лондонський суд почав слухання справи проти ексвласників "Приватбанку" Коломойського та Боголюбова

боголюбов,коломойський

Високий суд Лондона 12 червня розпочав розгляд позову державного "Приватбанку" проти ексвласників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, яких підозрюють у виведені з банку майже $2 млрд.

Як пише Independent, справа триватиме близько 14 тижнів, з двомісячною перервою в серпні і вересні. За цей час будуть заслухані свідки та розглянуті докази обох сторін.

Раніше Боголюбов та Коломойський відмовилися давати свідчення в суді, не назвавши причини такого рішення.

Цей суд мав початися ще рік тому, але представники Коломойського та Боголюбова просили перенести розгляд справи по суті у зв'язку з війною в Україні, і англійський суд це прохання задовольнив.

Нагадаємо, 15 жовтня 2019 року державний "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Лондона у суперечці з колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. Суд підтвердив наявність юрисдикції для розгляду позову "Приватбанку" проти колишніх власників, судовий наказ про всесвітній арешт їх активів залишиться чинним до розгляду справи по суті.

Повністю скасувавши рішення суду першої інстанції, судді Апеляційного суду дійшли висновку, що "Приватбанк" має достатні для судового розгляду підстави вимагати відшкодування $1,9 млрд (включаючи відсотки – $3 млрд), а також відмовив відповідачам у наданні дозволу на оскарження рішення, та зобов'язав їх подати лінії захисту проти позову.

"Приватбанк" у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти екс-власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (всі - Великобританія), Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ЗАО Ukrtransitservice Ltd. (всі – Британські Віргінські о-ви), які імовірно їм належать, або знаходяться під їх контролем.

Уряд України 18 грудня 2016 року за пропозицією НБУ та колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Пізніше колишні власники банку заявили, що вважають проведену націоналізацію незаконною, тоді як "Приватбанк" і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Автор: 

Боголюбов Геннадій (208) Коломойський Ігор (1772) суд (3328) Приватбанк (1783)


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Топ коментарі
+9
передати каломойшу в Штати, Штати добавлять в "хаймарсах".
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14.06.2023 14:18
+9
А таки знатно Порошенко бахнув по Бені, то не дивно, що слугі все ніяк не відчіпляться від Петра.
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14.06.2023 18:54
+7
Ці два паразити тридцять років грабують Україну
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14.06.2023 14:23
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таки так ! вже штати визначили, що це за фрукт!
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14.06.2023 14:06 Відповісти
передати каломойшу в Штати, Штати добавлять в "хаймарсах".
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14.06.2023 14:18 Відповісти
Ці два паразити тридцять років грабують Україну
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14.06.2023 14:23 Відповісти
Бабломойський - юдей.

Шостий президент привів у Раду юдейський «95 кагал», а у цих хлопців нагромаджен великий досвід, як утримати владу, «стригти» гоїв та допомагати родичам в Ізраїлі.

А в Україні Законом ізраїльтян заборонено критикувати. Це вважається антисемітизмом і реально можна стати насельником буцегарні на п'ять років. Не можна у коментарях згадувати

про хавера Кирила Євгеновича Шевченка, якій вкрав 40 мільйонів доларів (1 мільярд гривень за нинішнім курсом) у вкладників «Терра Банку», яким керував.

Міністра оборони України пана Олексія Резнікова дуже дратує, коли свідомі нагадують йому, як його команда закупала захисникам ЗСУ яйця по 17 грн, картоплю по 24 грн, яблука по 52 грн. за 1кг.

Якщо Ви напишете коментар з критикою нинішньої київської еврейськой влади, яка продала 2700 вагонів зерна з Держрезерву, медичні маски під час пандемії, слила Кремлю секретну операцію «Вагнергейт», дала команду розмінувати Перекопський перешийок, дамбу та всі мости, які ведуть до Херсона, що дало змогу загарбникам провести фейковий Рехферендум і оголосити «ХНР», захопити без пострілів Каховську ГЕС і пустити безкоштовно воду в Північно-Кримський канал, то на вас обрушиться гвалт «95 кагала» і вам негайно пред'являть звинувачення в антисемітизмі. При цьому Петра Порошенко, Китай і навіть Америку критикувати можна і Вас не звинуватять в антікітаізме і антиамериканізме. Джерело: https://www.golosameriki.com/a/ukrainian-parliament-anti-semitism/6242278.html?fbclid=IwAR2NH79YgiiD21w1nwpq7F8IuSdu2zOCqSe6vX_PDpzIz7jbFlmSfM-FOqU



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14.06.2023 21:11 Відповісти
Він паразит незалежно від національності. І має бути покараний не тому, що він єврей, а тому, що злодій
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14.06.2023 23:08 Відповісти
Отдайте этого старого еврея коломойшу Англии , суд у них , в отличии от наших, наичестнейший. Пусть разбираются, если не виновен, оплески, виновен , пусть отвечает , его никто не заставлял воровать.
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14.06.2023 14:53 Відповісти
А таки знатно Порошенко бахнув по Бені, то не дивно, що слугі все ніяк не відчіпляться від Петра.
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14.06.2023 18:54 Відповісти
Схоже під час розгляду добавиться третій співучасник виведення коштів - тойщоневтік.
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14.06.2023 19:41 Відповісти
та так же свiдка (Беню) можуть лiквiдувати
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15.06.2023 05:03 Відповісти
Я не здивуюсь. Беня тепер мілко плаває, подєльнічка після Оману мабуть вся ФСБ прикриває
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15.06.2023 20:07 Відповісти
Буде так само!

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14.06.2023 20:32 Відповісти
можна посилання на статтю?
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15.06.2023 05:04 Відповісти
"Цей суд мав початися ще рік тому, але представники Коломойського та Боголюбова просили перенести розгляд справи по суті у зв'язку з війною в Україні і https://biz.censor.net/news/3343547/**********************************************************************************************

Джерело: https://biz.censor.net/n3424618

Хитросракі Бєня та Гєша вже другий рік героїчно захищаються в окопах класу Люкс Буковеля.
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14.06.2023 21:10 Відповісти
ох Беня, ох шахматист! А пiсля вiйни буде розкрадати допомогу на вiдбудову? 😡
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15.06.2023 05:07 Відповісти
У бородатого влагалища Бени КАЛомойского уже слюна течет при упоминании сотен миллиардов баксов на послевоенное восстановление Украины, поэтому надо его отдать американцам, они знают, что делать с этим ворюгой
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15.06.2023 07:43 Відповісти

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