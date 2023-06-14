"Енергоатом" підписав угоду з Westinghouse на виробництво систем охолодженя для реакторів ВВЕР-440

НАЕК "Енергоатом" та американська Westinghouse підписали контракт на проєктування, виробництво та постачання систем тривалого охолодження гермооболонки для модернізації реакторів ВВЕР-440 однієї з вітчизняних АЕС.

Як повідомляє пресслужба "Енергоатома", на прохання української компанії Westinghouse вперше розробив систему довготривалого охолодження енергоблоків з реакторами типу ВВЕР-440.

"Вона стала справжнім технологічним проривом і суттєво підвищить безпеку реакторних установок ВВЕР-440 радянського виробництва. Зазначена система в разі аварії забезпечує довготривале утримання активної зони реактора в безпечному стані, тож її встановлення позитивно вплине на безпеку ядерних об‘єктів України та забезпечить додатковий захист реакторних установок", – зазначається у повідомленні.

Президент "Енергоатома" Петро Котін наголосив на важливості впровадження нової системи охолодження.

"Да українських ВВЕР-440 після її встановлення будуть найбільш безпечними реакторами такого типу у світі. Усуваються недоліки радянського проєкту, відтак безпека ядерних об‘єктів України виходить на новий рівень", – прокоментував Котін.

Як повідомлялося, до кінця цього року "Енергоатом" планує отримати першу партію ядерного палива виробництва американської компанії Westinghouse для енергоблоків ВВЕР-440.

Раніше повідолялося, що сім енергоблоків українських атомних електростанцій, єдиним оператором яких є ДП "НАЕК "Енергоатом", повністю переведені на паливо американської Westinghouse Electric Sweden AB.

Нагадаємо, на початку березня 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну "Енергоатом" повністю відмовився від закупівель російського ядерного палива. 2 червня на майданчику Хмельницької АЕС "Енергоатом" та американська Westinghouse підписали угоду про постачання ядерного палива на всі АЕС України з 15 енергоблоками.