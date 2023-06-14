Громадяни та бізнес побоюються корупції під час післявоєнного відновлення, – Transparency International

Українські громадяни та представники бізнесу побоюються повернення корупційних схем у процеси відбудови країни після завершення війни.

Про це свідчать результати дослідження Info Sapiens, зроблене на замовлення Transparency International за підтримки Проєкту USAID "Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні "ВзаємоДія".

Так, 73% українців та 80% представників бізнесу серед можливих ризиків найбільше непокоїть повернення корупційних схем у процеси відбудови.

Також 63% громадян і 73% підприємців бояться відсутності контролю і, як наслідок, розкрадання державних коштів. І лише на третьому місці бізнес (45%) та населення (55%) називають повернення воєнних дій.

Щоб нейтралізувати корупцію, нобхідно забезпечити механізми контролю – так вважають 33% населення та 44% представників бізнесу. Також українці виступають "за" посилення кримінальної відповідальності за корупцію – 24% та 18% відповідно.

Водночас зазначається, що населення в цілому має досить розмиті уявлення, які інституції за що мають відповідати у відбудові.

"Бізнес, як і населення України, побоюється корупції і повернення недоброчесних практик. При цьому бізнес загалом менше довіряє владі і більше розраховує на себе. Результати дослідження підкреслюють критичну значущість прозорого доступу до інформації, всебічну комунікацію, пояснення планів та того, яким чином громадяни можуть вплинути на ті чи інші етапи відбудови та залучитись на різних етапах", – прокоментувала заступниця виконавчого директора Transparency International Ukraine Анастасія Мазурок.

Як відомо, за підсумками 2022 року Україна отримала 33 бали зі 100 в рейтингу Індексу сприйняття корупції за 2022 рік, що на один бал більше, ніж роком раніше.