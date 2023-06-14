Німецька корпорація Bosch продала завод з виробництва автокомпонентів у Росії

Німецька технологічна група Robert Bosch продала 100% акцій самарського заводу з виробництва антиблокувальних систем (ABS), систем динамічної стабілізації (ESP) та кермового управління російському автомобільному інституту НАМІ.

Як повідомляє Reuters, НАМІ скуповує активи світових автовиробників, які залишили Росію після її вторгнення в Україну. Інститут вже придбав заводи, які раніше належали автоконцернам Renault, Nissan та Toyota.



Ціна угоди не розголошується, але НАМІ придбало інші активи за символічну плату.

У НАМІ заявили, що 107 співробітників, які працювали на заводі в Самарській області на момент угоди, продовжать роботу, і що вони працюють із Міністерством промисловості та торгівлі Росії над відновленням виробництва з 2024 року.

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Як повідомлялося, Bosch оголосив про зупинку виробництва на заводах у Росії у березні 2022 року, після початку вторгення РФ в Україну. Компанія вказувала, що її продукція могла використовуватися російською владою у військових цілях, що порушує її політику.

Згідно з інформацією із сайту Bosch, в Росії компанія має 7 заводів: з виробництва пральних машин та холодильників у Ленінградській області; електроінструментів, автокомпонентів, опалювального обладнання та радіаторів – у місті Енгельс Саратовської області; автокомпонентів – у Самарській області.

Оборот компанії в Росії у 2019 фінансовому році становив 1,18 млн євро.

У серпні 2022 року російські ЗМІ писали, що Bosch шукає покупця на два заводи в Стрільні під Санкт-Петербургом, оскільки "не розуміє, що робити з російськими потужностями, які не приносять прибуток".