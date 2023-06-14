Канада відкрила свій ринок для української молочної продукції

Канада відкрила свій ринок для продуктів українського виробництва, зокрема молока та молочної продукції.

Про це повідомили в Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.



"Завдяки спільній роботі Держпродспоживслужби та МЗС відкрито новий ринок для збуту продуктів українського виробництва, а саме молока та молочних продуктів до Канади", – йдеться у повідомленні.



Пояснення до вимог законодавства Канади щодо виробників молочних продуктів та зазначених у зоосанітарному сертифікаті опубліковані на порталі Держпродспоживслужби.



Для початку експорту харчових товарів оператор ринку повинен звернутися до територіального органу служби за місцем розташування виробничих потужностей.

Наразі для українських виробників молока та молочних продуктів відкриті ринки 31 країни.