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Новини
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Країни "Великої сімки" закликали владу України забезпечити прозорість витрат на відновлення

g7,большая,семерка

Країни "Великої сімки" (G7) закликають українську владу посилити боротьбу з корупцією та пришвидшити інституційної реформи реформу судової системи для залучення іноземних інвестицій та допомоги від партнерів для відновлення України.

Про це йдеться у повідомленні Групи послів G7 з підтримки реформ в Україні у Twitter за підсумками зустрічі з низкою антикорупційних організацій напередодні конференції з відновлення України.

"Для максимальної віддачі від фінансування відновлення, прозорість і підзвітність є ключовими. Громадяни, громадські організації та ЗМІ повинні мати доступ до даних про плани відновлення, розподіл коштів та реалізацію, а ЗМІ, ГО та антикорупційні установи повинні мати можливість вивчати використання коштів", – наголошується у повідомленні.

"Уповноважені органи місцевого самоврядування, прозорість і підзвітність фінансування, а також сильні антикорупційні інституції – усі ці елементи будуть необхідні для того, щоб відновлення 🇺🇦 проходило якомога швидше та ефективніше. Вони також допоможуть залучити більше міжнародних інвестицій в Україну що стане ключовою темою цьогорічної Конференції з відновлення", – додали представники "Великої сімки".

Автор: 

G-7 G7 (202) відновлення (356)


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Топ коментарі
+6
Хай купують тільки прозори барабани.
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14.06.2023 19:07
+6
Даєш яйця по 17 грн і електросковорідки в бомбосховища по 750 тис.грн, а також овощерізки по 135 тис мабуть будуть на "відкатах"робити ресторан в Монако., як кажуть час то гроші , а свій час просто так тільки лохи витрачають - ні чого особистого цеж всього навсього бізнес.
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14.06.2023 20:04
+6
Дайте нам гроші бо ми хороші!
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14.06.2023 20:05
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Хай купують тільки прозори барабани.
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14.06.2023 19:07 Відповісти
Даєш яйця по 17 грн і електросковорідки в бомбосховища по 750 тис.грн, а також овощерізки по 135 тис мабуть будуть на "відкатах"робити ресторан в Монако., як кажуть час то гроші , а свій час просто так тільки лохи витрачають - ні чого особистого цеж всього навсього бізнес.
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14.06.2023 20:04 Відповісти
Дайте нам гроші бо ми хороші!
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14.06.2023 20:05 Відповісти
Пришвидшити реформи..
Які й не починали.
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14.06.2023 21:33 Відповісти
"Для максимальної віддачі від фінансування відновлення, прозорість і підзвітність є ключовими. Громадяни, громадські організації та ЗМІ повинні мати доступ до даних про плани відновлення, розподіл коштів та реалізацію, а ЗМІ, ГО та антикорупційні установи повинні мати можливість вивчати використання коштів".

А хто ж в Україні займається фінансами? Кому Зеленський їх довіряє?

Данило Гетманцев очолює ключовий Комітет фінансів та податкової політики в парламенті. Він є одним з головних дійових осіб влади Зеленського. І ця людина є креатурою прямої російської агентури. Яка допомогла йому побудувати кар'єру.

Гетманцев був засновником і юристом компанії «М.С.Л.», власником якої стала кіпрська компанія Evolot Limited. Її пов'язували з російським фінансово-інвестиційним консорціумом «Альфа-груп»

Данило Гетманцев близько 8 років був помічником Володимирa Сівковичa , коли той був нардепом.

Рік тому міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс назвала Сівковича серед основних інформаторів російської розвідки, разом з Арбузовим, Клюєвим та Азаровим.

Сівкович став одним з ключових співробітників П'ятої служби ФСБ, яка відповідала за збір розвідувальної інформації стосовно України.

Ось у такої людини і служив Гетманцев.
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14.06.2023 22:23 Відповісти
от цікаво - посли g7 почувши історію з барабанами, ржали чи крутили пальцем біля скроні ? непогано було б подивитися на їхні обличчя...
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14.06.2023 23:36 Відповісти
Не треба до цієї влади нічого закликати. Це марно. Треба просто сказати одне речення: при зеленському і його шапітолії Україна ніколи не стане ні членом ЄС, ні НАТО.
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15.06.2023 01:58 Відповісти
Так саме із-за клоуна презіка з його дєрьмаками і татаровими, Америка не дасть нам вступити у НАТО. Бо кому цікава чергова мадярщина у співтоваристві
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15.06.2023 08:23 Відповісти
а ще треба тимчасово вiдмiнити ЗАСТАВУ - вони крадуть а потiм платять краденими грошами.

Застава - то не про Украiну, не в той час коли пiд шумок чиновничi криси тягнуть собi бабло на хатинки
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15.06.2023 04:57 Відповісти
що ці лохи з G7 тямлять в Великому ЗеВідновленні?
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15.06.2023 08:13 Відповісти
Навіть не знаю, як можна подолати сильного, підступного ворога, маючи отаку владу.
https://youtu.be/B8gT86tspnI
А може родина дєрьмака/буратінки/татарова забула, як закінчила свій життєвий шлях родина чаушеску?
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15.06.2023 09:32 Відповісти
заклики на зелених не діють.
треба ставити раком і ...бати
треба накладати санкції на чиновників України як на орських чиновників
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15.06.2023 09:53 Відповісти
Прозорість " Не Начасі"
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15.06.2023 10:42 Відповісти
Грубо кажучи, перестаньте красти! Невже у зелених зовсім нема совісті? Риторичне запитання...
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15.06.2023 10:47 Відповісти
Прозорість і звіти це замало , потрібна ще перевірка відновлених об'єктів бо знов накуплять барабанів і паличок до них на всі гроші 🤣
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15.06.2023 12:03 Відповісти

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