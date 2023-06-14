Країни "Великої сімки" закликали владу України забезпечити прозорість витрат на відновлення
Країни "Великої сімки" (G7) закликають українську владу посилити боротьбу з корупцією та пришвидшити інституційної реформи реформу судової системи для залучення іноземних інвестицій та допомоги від партнерів для відновлення України.
Про це йдеться у повідомленні Групи послів G7 з підтримки реформ в Україні у Twitter за підсумками зустрічі з низкою антикорупційних організацій напередодні конференції з відновлення України.
"Для максимальної віддачі від фінансування відновлення, прозорість і підзвітність є ключовими. Громадяни, громадські організації та ЗМІ повинні мати доступ до даних про плани відновлення, розподіл коштів та реалізацію, а ЗМІ, ГО та антикорупційні установи повинні мати можливість вивчати використання коштів", – наголошується у повідомленні.
"Уповноважені органи місцевого самоврядування, прозорість і підзвітність фінансування, а також сильні антикорупційні інституції – усі ці елементи будуть необхідні для того, щоб відновлення 🇺🇦 проходило якомога швидше та ефективніше. Вони також допоможуть залучити більше міжнародних інвестицій в Україну що стане ключовою темою цьогорічної Конференції з відновлення", – додали представники "Великої сімки".
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Які й не починали.
А хто ж в Україні займається фінансами? Кому Зеленський їх довіряє?
Данило Гетманцев очолює ключовий Комітет фінансів та податкової політики в парламенті. Він є одним з головних дійових осіб влади Зеленського. І ця людина є креатурою прямої російської агентури. Яка допомогла йому побудувати кар'єру.
Гетманцев був засновником і юристом компанії «М.С.Л.», власником якої стала кіпрська компанія Evolot Limited. Її пов'язували з російським фінансово-інвестиційним консорціумом «Альфа-груп»
Данило Гетманцев близько 8 років був помічником Володимирa Сівковичa , коли той був нардепом.
Рік тому міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс назвала Сівковича серед основних інформаторів російської розвідки, разом з Арбузовим, Клюєвим та Азаровим.
Сівкович став одним з ключових співробітників П'ятої служби ФСБ, яка відповідала за збір розвідувальної інформації стосовно України.
Ось у такої людини і служив Гетманцев.
Застава - то не про Украiну, не в той час коли пiд шумок чиновничi криси тягнуть собi бабло на хатинки
https://youtu.be/B8gT86tspnI
А може родина дєрьмака/буратінки/татарова забула, як закінчила свій життєвий шлях родина чаушеску?
треба ставити раком і ...бати
треба накладати санкції на чиновників України як на орських чиновників