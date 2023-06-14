Країни "Великої сімки" закликали владу України забезпечити прозорість витрат на відновлення

Країни "Великої сімки" (G7) закликають українську владу посилити боротьбу з корупцією та пришвидшити інституційної реформи реформу судової системи для залучення іноземних інвестицій та допомоги від партнерів для відновлення України.

Про це йдеться у повідомленні Групи послів G7 з підтримки реформ в Україні у Twitter за підсумками зустрічі з низкою антикорупційних організацій напередодні конференції з відновлення України.

"Для максимальної віддачі від фінансування відновлення, прозорість і підзвітність є ключовими. Громадяни, громадські організації та ЗМІ повинні мати доступ до даних про плани відновлення, розподіл коштів та реалізацію, а ЗМІ, ГО та антикорупційні установи повинні мати можливість вивчати використання коштів", – наголошується у повідомленні.

"Уповноважені органи місцевого самоврядування, прозорість і підзвітність фінансування, а також сильні антикорупційні інституції – усі ці елементи будуть необхідні для того, щоб відновлення 🇺🇦 проходило якомога швидше та ефективніше. Вони також допоможуть залучити більше міжнародних інвестицій в Україну що стане ключовою темою цьогорічної Конференції з відновлення", – додали представники "Великої сімки".