Україна припинила отримувати інформацію про радіаційний стан на окупованій Запорізькій АЕС

Російські окупанти зупинили автоматичну передачу даних датчиків радіаційного моніторингу на Запорізькій АЕС, цю інформацію в ручному режимі тепер передають представники Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ).

Про це на брифінгу повідомив в.о. голови Державної інспекції з ядерного регулювання України Олег Коріков, передає Укрінформ.

"Два тижні тому за командою з Москви припинилася автоматична передача даних з датчиків радіаційного маніторингу, що розташовані на промисловому майданчику Запорізької АЕС. Це неприйнятно і є порушенням вимог ядерної та радіоційної безпеки", – заявив Коріков.

"Тому зараз команда МАГАТЕ, яка перебуває на Запорізькій АЕС, в мануальному режимі – на папірці, телефоном – знімає показники з цих датчиків і передає їх у штабквартиру МАГАТЕ у Відні", – додав голова ДІЯРУ.

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За його словами, пізніше саме з Відня ці дані вводять у відповідну систему, звідки вони стають доступними для країн – членів МАГАТЕ, зокрема України.

Коріков наголосив, що таким чином поступово руйнуються принципи безпеки на станції.

Він додав, що виправити ж ситуацію можна тільки у випадку деокупації та демілітаризації ЗАЕС.

Як повідомлялося, російські загарбники не дозволяють українському персоналу Запорізької АЕС здійснити переведення енергоблока №5 у стан "холодний зупин", як це передбачено розпорядженням Держатомрегулювання від 8 червня 2023 року.