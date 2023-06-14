Щоб уникнути відключень: "Укренерго" просить розблокувати імпорт електроенергії у вечерні години

Відключень електроенергії для споживачів в Україні можливо уникнути, якщо в енергосистему буде надходити достатній обсяг імпортної електроенергії з Європи, але для цього необхідно змінити механізми цінового регулювання.

Про це заявив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє пресслужба компанії.

За його словами, регулювання потрібно змінити таким чином, щоб імпорт електроенергії відбувався в години найбільшого споживання, коли не вистачає потужностей українських електростанцій.

Він пояснив, що наразі спостерігається зворотня ситуація: через цінові обмеження на ринку імпорт в Україну відбувається в години надлишку, коли обмеження штучно тримають ціну на вищому рівні, ніж у Європі, і європейські компанії продають електроенергію дорожче на українському ринку.

За словами Кудрицького, зняття обмежень дасть змогу формувати реалістичні ціни, які не обов’язково будуть вищі, ніж зараз. Крім того, більш гнучка ціна стратегічно вигідна бізнесу, адже це зменшує ймовірність відключень.

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"Він (імпорт) безумовно спрацював, пом’якшив нам дефіцит. Але я вважаю, що в нас є хороший шанс лібералізувати все-таки наш ринок і зробити так, щоб імпорт сам заходив в країну, коли це потрібно енергосистемі. А це регулюється ціновим механізмом. Коли енергосистемі треба, коли виникає дефіцит, ціна йде вгору. Заходить імпорт, він знижує ціну", – сказав Кубрицький.

Він зауважив, що імпорт електроенергії – це не тільки фактор збалансування енергосистеми, це ще й фактор збільшення конкуренції.

"Дуже хочеться побачити збільшення цієї конкуренції за рахунок приходу європейських гравців або європейського імпорту. Це теж пішло б на користь нашому ринку. Знизило б концентрацію ринкової влади окремих компаній", – додав Кудрицький.

Як повідомлялося, "Укренерго" закликає споживачів перенести використання потужної техніки з вечірніх годин на ніч та день, щоб зменшити навантаження в енергосистемі та полегшити її балансування.