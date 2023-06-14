На будівництво нової електростанції замість зруйнованої Каховської ГЕС знадобиться 5 років, – "Укргідроенерго"

Після деокупації територій поблизу зруйнованої Каховської ГЕС знадобиться близько року на будівництво перемички, яка дозволить частково відновити рівень води у Каховському водосховищі, також рік займе демонтаж зруйнованої електростанції, а на будівництво нової ГЕС потрібно 5 років.

Про це генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота розповів під час дискусії, організованої Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА), повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми намагаємося акумулювати у водосховищах Дніпра максимальну кількість води, щоб після завершення спрацювання Каховського сховища та після деокупації прилеглих до неї територій розпочати будівництво верхньої перемички (на місці Каховської ГЕС, – ред.), яка також виконуватиме роль мостового переходу", – сказав Сирота.

За його словами, "Укргідроенерго" зараз розробляє проект будівництва верхньої перемички, яка зупинить спрацювання водосховища. Він розглядатиметься на засіданні уряду 10 липня.

Сирота розповів, що після деокупації прилеглої до Каховської ГЕС території експерти мають дати оцінку причинам та способам підриву споруди. Для цього зі станції потрібно буде відкачати воду і за необхідності, крім будівництва верхньої перемички, доведеться відновити нижню частину гідростанції. Також інженери говорять про необхідність демонтажу усієї станції, на що знадобиться приблизно рік.

"Перемички, про які ми говоримо, будуть… використовуватися як мостовий перехід. Паралельно розроблятиметься проєкт, і на тому ж місці будуватиметься нова станція, на що буде потрібно близько п'яти років", – додав голова "Укргідроенерго".

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За його словами, глибина Каховського водосховища зараз знаходиться між 7 і 8 м. Якщо нижню частину споруди не зруйновано, то гідроінженери припускають, що вода залишиться у Каховському водосховищі на рівні 6-7 м.

"Для нас важливі кожні 10 см. Набрати воду у сховище можна буде лише після повені. На це підуть місяці. Для відновлення водозабору для потреб усіх прилеглих до Дніпра міст потрібен рівень води у сховищі 12,7 м", – пояснив Сирота.

При цьому він прогнозує, що досягти необхідного для водозабору та забезпечення водою низки областей рівня в перший рік після катастрофи не вийде.

"Нам доведеться півтора-два роки накопичувати воду у водосховищі, щоб досягти необхідної позначки та забезпечити міста, що знаходяться вище Каховського водосховища, водою", – спрогнозував керівник "Укргідроенерго".

Як повідомлялося, раніше Сирота заявив, що "Укргідроенерго" побудує на місці зруйнованої російськими окупантами Каховської ГЕС нову станцію.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.