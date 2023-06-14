В одному з депо "Укрзалізниці" зникли коштовні деталі для локомотивів на 10 мільйонів

"Укрзалізниця" виявила низку фактів розкрадання деталей під час позапланової перевірки однієї з баз довготривалого зберігання локомотивів.

За попередніми підрахунками сума збитків уже сягає понад 10 млн грн, повідомляє пресслужба залізничної компанії.

"Позапланову перевірку було проведено, оскільки до "Укрзалізниці" надійшла інформація щодо масового розкрадання елементів тягового рухомого складу. Вже в ході перевірки виявлено та задокументовано відсутність низки вузлів і деталей локомотивів. Як правило, це дороговартісні елементи, що містять кольорові метали. Серед них гідрогасники, силові кабелі та інше електрообладнання", – зазначається у повідомленні.

Водночас керівництво депо, на балансі якого перебуває база запасу локомотивів, не вживало жодних заходів, спрямованих на встановлення причетних до розкрадання осіб.

"До того ж база не охоронялась, а її керівництво навіть не намагалося забезпечити охорону матеріальних цінностей та звернутися до правоохоронних органів щодо фактів розкрадань", – наголошується у повідомленні.

З огляду на це керівництво "Укрзалізниці" звинувачує своїх посадовців у недбалості та вирішує питання щодо передачі матеріалів перевірки до правоохоронних органів для їх розгляду в порядку ст. 214 КПК України.