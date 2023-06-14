БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 470 3

В одному з депо "Укрзалізниці" зникли коштовні деталі для локомотивів на 10 мільйонів

укрзализныця,локомотив

"Укрзалізниця" виявила низку фактів розкрадання деталей під час позапланової перевірки однієї з баз довготривалого зберігання локомотивів.

За попередніми підрахунками сума збитків уже сягає понад 10 млн грн, повідомляє пресслужба залізничної компанії.

"Позапланову перевірку було проведено, оскільки до "Укрзалізниці" надійшла інформація щодо масового розкрадання елементів тягового рухомого складу. Вже в ході перевірки виявлено та задокументовано відсутність низки вузлів і деталей локомотивів. Як правило, це дороговартісні елементи, що містять кольорові метали. Серед них гідрогасники, силові кабелі та інше електрообладнання", – зазначається у повідомленні.

Водночас керівництво депо, на балансі якого перебуває база запасу локомотивів, не вживало жодних заходів, спрямованих на встановлення причетних до розкрадання осіб.

"До того ж база не охоронялась, а її керівництво навіть не намагалося забезпечити охорону матеріальних цінностей та звернутися до правоохоронних органів щодо фактів розкрадань", – наголошується у повідомленні.

З огляду на це керівництво "Укрзалізниці" звинувачує своїх посадовців у недбалості та вирішує питання щодо передачі матеріалів перевірки до правоохоронних органів для їх розгляду в порядку ст. 214 КПК України.

Автор: 

Укрзалізниця (4773) локомотиви (110)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Радянська влада за таке б розстріляла
показати весь коментар
14.06.2023 23:10 Відповісти
думали красти та перекласти провину на сторожа? А сторож нанiс удар на упередження 💪😡👊 i такий сторож прокинувся в серцях мiлiонiв, а ще трохи - i вашi дiти вiд вас повтiкають, упирi! А на ваших могилах будуть сцяти i в смердючiй сечi виросте доларове дерево, в якому будуть пищати криси. От таке ваше основне досягнення, от такий вiд вас результат.
показати весь коментар
15.06.2023 04:47 Відповісти
Вже ніхто не дивується Де ще не вкрали?
показати весь коментар
15.06.2023 17:47 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 