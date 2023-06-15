Напередодні повномасштабної війни в Україні було понад тисячу компаній з іранськими власниками, – "Опендатабот"

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україні було 1099 компаній з власниками з Ісламської республіки Іран.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що компанії з власниками з Ірану в Україні займаються оптовою торгівлею, будівництвом, ресторанним бізнесом, задіяні в ІТ-сфері та консультуванні з бізнес-питань.

Більшість бізнесів з іранським корінням зосереджена у Києві та області, а також на Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині. Водночас, що у Чернівецькій та Вінницькій областях жодної компанії з іранськими власниками не знайдено.

У 2022 році статистичну звітність про результати своєї роботи за рік подали лише 5% або 51 компанія з іранськими власниками. Лише 15 компаній мали прибуток, решта повідомили про збитки або подали нульові декларації.

Найбільший дохід за результатами минулого року зафіксований у ТОВ "Зіба" – 95,1 млн грн. Також до десятки найбільших компаній з іранським корінням увійшли: ТОВ СП "Бегленд" (24,2 млн грн), ТОВ "Суперлакомка" (14,1 млн грн), ТОВ "Укрзерно Трейд" (12,3 млн грн), ТОВ "Гідропневмосистеми" (9,3 млн грн), ТОВ "МТМ Голден Ган" (7,9 млн грн), ТОВ "Енекд Україна" (5 млн грн), ТОВ "Торговий дім Сайрус" (3,1 млн грн), ТОВ "Грінікс" (0,8 млн грн) та ТОВ "Брендемі" (0,7 млн грн).

Як відомо, наприкінці травня за поданням президента Верховна Рада ввела в дію рішення РНБО та запровадила санкції проти ісламської держави. Рішення передбачає обмеження торгівлі з Іраном, блокування транзиту ресурсів українською територією для його резидентів, а також блокування капіталів резидентів ІРІ в Україні на 50 років.