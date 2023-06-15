Через підрив ГЕС пошкоджено щонайменше 19 тисяч будинків у Новій Каховці та трьох сусідніх селах, – KSE

Унаслідок підриву Каховської гідроелектростанції у чотирьох населених пунктах, що на лівобережжі Херсонщини – Корсунка, Козачі Лагері, Нова Каховка та Райське – постраждало щонайменше 19 тисяч будинків.

Про це повідомив керівник проєктів із підтримки реформ Київської школи економіки (KSE) Максим Нефьодов у Facebook.

"Отримали дані по населених пунктах, що прийняли на себе перший удар після прориву греблі ГЕС...Вже виявлено різного рівня ризик затоплення 19 тисяч будинків та споруд", – зазначив він.

Так, повністю затоплено 9573 будинки, частково затоплено 2189 будинків, можливо затоплено 7206 будинків. Загальна площа затоплених будинків становить 2532 тис. кв. м.



За даними дослідження, у зоні лиха найбільше постраждали житлові будинки населення області – 57% усіх об'єктів, на другому місці – малі нежитлові споруди (42%), решта – громадські об'єкти.



Зі всіх вже проаналізованих населених пунктів найбільш затопленим є село Корсунка, де майже всі будинки повністю або частково в зоні затоплення.

Аналіз ґрунтується на супутникових зображеннях UNITAR, відкритих джерелах, зокрема про висоти з NASA DEM, та інших даних.

Аналіз наслідків розпочався в межах спільного проєкту ПРОООН, Вокс Україна за підтримки Євросоюзу та у співпраці з Міністерством економіки та Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури.