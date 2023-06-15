Україна побудує нову дорогу між Кишиневом та дунайським портом Джурджулешти

Найбільша українська дорожня компанія "Автомагістраль-Південь" уклала контракт на будівництво ділянки стратегічної автотраси М3 між Кишиневом та дунайським портом Джурджулешти. Проєкт фінансується коштом Європейського банку реконструкції та розвитку.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

У 2006 році Україна передала Молдові 430 метрів узбережжя Дунаю і Пруту та відкрила нашим сусідам вихід до Чорного моря. Так утворився дунайський порт Джурджулешти, з якого у столицю країни тепер рухається щільний потік вантажівок.

Починаючи з 2019 року, "Автомагістраль-Південь" провела реконструкцію та будівництво 85 км траси М3 Кишинів-Джурджулешти. У межах проєкту було збудовано та відремонтовано понад 10 мостів. Розбита та небезпечна стара дорога, яка проходила через місцевість із складним рельєфом, перетворилася на сучасне комфортне шосе з повним комплексом супутньої інфраструктури.

Але залишилась єдина проблема. М3 проходить через місто Вулканешти, що створює незручності як для транспорту, та і для місцевих мешканців. Нова ділянка дороги дозволить перенаправити транспортний потік за межі міста.

"Мешканцям міста більше не доведеться терпіти шум від великовантажного транспорту, а також зменшиться забруднення повітря в місті", – заявила під час церемонії підписання контракту міністерка інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Лілія Дабіжа.

Для "Автомагістраль-Південь" новий проєкт – це фактично продовження першого проєкту.

Наприкінці минулого року компанія здала в експлуатацію першу 54-кілометрову ділянку траси М3 та відкрила рух трасою. У цьому році українські дорожники завершили додаткові роботи на двох інших ділянках довжиною 21 та 11 кілометрів якраз неподалік від міста Вулканешти.

Цього тижня тут фінішували останні асфальтобетонні роботи. Наразі триває нанесення розмітки.

У компанії пояснюють, що вперше в Молдові застосовують вже звичну для українських доріг технологію холодного пластика, що гарантує високий рівень зносостійкості та безпеки.

"Роботи за новим контрактом стартують вже у вересні. Є побажання наших шановних колег завершити проєкт на пів року раніше. Тому плануємо здати нову дорогу в експлуатацію вже в середині 2025 року. Для нас співпраця з Молдовою є стратегічним напрямом розвитку, який відкриває можливість виходу на ринки інших європейських країн", – коментує генеральний директор "Автомагістраль-Південь" Микола Тимофеєв.

Він зазначає, що навіть під час війни у "Автомагістраль-Південь" в Україні є достатній обсяг роботи. Компанія відбудовує мости у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській областях, реалізує велику програму аварійних ремонтів по всій країні в рамках експлуатаційного утримання автошляхів, будує захисні споруди для енергетики, створила низку стратегічних об’єктів для Військово-повітряних сил України.