Ціни на газ у Європі підстрибнули до понад $500 за тисячу кубометрів

Біржові ціни на газ у Європі 15 червня підстрибнули на 17%, перевищивши $500 за тисячу кубометрів уперше з квітня.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE, передає галузеве видання enkorr.

Станом на 13:13 за Києвом липневі (найближчі) ф'ючерси за індексом TTF (найбільшого в Європі хаба, розташованого в Нідерландах) зростають на 17,3%, до $501,7 за тисячу кубометрів.

Ф'ючерси відкрили торги біля позначки $422,2 за тисячу кубометрів (-1,3%). Динаміка котирувань наводиться від розрахункової ціни попереднього торгового дня – $427,8 за тисячу кубометрів.

Біржові ціни на газ у Європі знижувалися з кінця минулого року, поки 25 травня вперше за два роки не опустилися нижче за $300 за тисячу кубометрів. Потім вони почали зростати.