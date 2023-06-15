"РусАл" Дерипаски витратить $5 мільярдів на будівництво нового підприємства для заміни Миколаївського глиноземного заводу

Найбільший російський виробник алюмінію "РусАл" планує побудувати в Ленінградській області глиноземний завод і глибоководний порт за 400 мільярдів рублів ($4,78 млрд за поточним курсом).

Про відповідну угоду з регіональною владою оголосили під час Петербурзького економічного форуму, пише російський "Коммерсант".

Загальна потужність заводу складе 4,8 млн тонн. Першу чергу заводу потужністю до 2,4 млн тонн на рік планують ввести в експлуатацію до кінця 2028 року, другу чергу з аналогічною потужністю – до 2032 року.

Для роботи глиноземного заводу буде збудовано глибоководний порт, який забезпечить імпортувати морем з Гвінеї боксити, які є сировиною для виробництва глинозему. Крім того, в регіоні розташовані Бокситогорський та Пікалевський глиноземні заводи компанії.

У Росії її немає великих родовищ бокситів, які є сировиною для глинозему. Тому ряд підприємств "РусАлу", які видобувають боксити та виробляють глинозем, знаходяться за кордоном.

Раніше "РусАл" виробляв 63% глинозему на своїх іноземних активах, найбільшим з яких був Миколаївський глиноземний завод в Україні.

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Як повідомлялося, у лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про конфіскацію активів російського олігарха Олега Дерипаски в Україні, в тому числі "Миколаївський глиноземний завод", який забезпечував 20% виробництва глинозему компанії.

"Русал" також втратив канал постачання глинозему з Австралії. Ця країна в березні оголосила заборону на експорт до РФ глинозему та алюмінієвих руд. В Австралії "Русал" володів часткою 20% у підприємстві Queensland Alumina, де основним акціонером є Rio Tinto. "Русал" у звітності за 2021 рік відображав виробництво глинозему на цьому активі в 742 тис. тонн (9% від загального виробництва компанії).

Внаслідок цього Росія розпочала закупівлю глинозему з Китаю, Індії та Казахстану. Однак проблеми з постачанням та зростання цін призвели до збільшення витрат "РусАлу" на придбання глинозему у 2022 році у 2,5 раза – до $1,8 млрд. Внаслідок цього собівартість тонни алюмінію зросла на 31,8% – до $2325.

За рахунок будівництва нового глиноземного заводу компанія розраховує забезпечити до 60% своєї потреби у цій сировині та знизити її собівартість. Остаточну вартість проекту буде визначено після затвердження проєктно-кошторисної документації.