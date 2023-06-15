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Новини
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Наслідки блокування "зернового коридору" Росією: виробництво олії в Україні впаде до мінімуму за останні 5 років

масло,подсолнечник

У 2023/24 маркетинговому році (МР, вересень-серпень) потенціал виробництва та експорту соняшникової олії в Україні, найімовірніше, залишиться на мінімальному з 2016/17 МР рівні.

Аналітики агентства "АПК-Інформ" зауважують, що у 2022/23 МР Україна залишилася в числі ТОП-виробників соняшнику в світі, проте відбувся значний перерозподіл його використання всередині країни.

Так, частка експорту насіння соняшника зросла до 14% від загальної пропозиції, що є максимальним значенням за багато років. Відповідно, частка переробки склала близько 83%, що стало одним із найменших показників з 2009/10 МР.

Всього від початку 2022/23 МР в Україні було перероблено близько 10,5 млн тонн насіння соняшника, що стало одним із найменших показників за останні 7 сезонів. До кінця поточного сезону (в червні-серпні) може бути ще перероблено близько 1,2 млн тонн – це мінімум для вказаного періоду за останні 12 сезонів.

Водночас виробництво соняшникової олії в 2022/23 МР може стати мінімальним за останні 8 сезонів, склавши 4,9 млн тонн. На зменшення виробництва вплинуло зниження врожаю, високі темпи експорту насіння соняшника та систематичне блокування роботи "зернового коридору".

У вересні-травні 2022/23 МР з України було експортовано 4,2 млн тонн соняшникової олії, що на 19% вище показника попереднього сезону, але стало одним із найнижчих обсягів з 2018/19 МР.

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"З точки зору конкуренції на світовому ринку соняшникової олії варто зазначити, що, поки гальмується інспекція суден російською стороною в "зерновому коридорі" та повністю блокується робота порту "Південний", відбувається поступове збільшення присутності російської соняшникової олії на індійському та китайському ринках. І, якщо до Китаю в поточному сезоні Україна також поступово збільшує експорт, то на ринку Індії свої позиції втрачає", – зазначає аналітик олійних ринків агентства Світлана Киричок.

Так, Індія скоротила імпорт української соняшникової олії на 53% у поточному сезоні (вересень-травень), тоді як експорт російської олії в цьому напрямку зріс приблизно на 50% (за вересень-квітень 2022/23 МР).

Водночас фіксується рекордний приріст експорту української соняшникової олії до Туреччини – за вересень-травень поточного сезону обсяги відвантаження у даному напрямку зросли у 13 разів, значно потіснивши російську олію на цьому ринку, обсяги експорту якої до Туреччини скоротилися на 79%.

"Але найближчим часом обсяги відвантаження української олії в даному напрямку можуть бути обмежені підвищенням Туреччиною імпортного мита на дану продукцію", – вважає експерт.

Як повідомлялося, Міністерство сільського господарства США (United States Department of Agriculture, USDA) прогнозує, що у 2023/24 маркетинговому році (МР, липень-червень) Україна залишиться лідером з експорту соняшникової олії на світовому ринку, збільшивши свою частку до 37% з 35% за підсумками 2022/23 МР.  Згідно з оновленими прогнозом, на зовнішні ринки в новому сезоні може бути відвантажено близько 4,5 млн тонн української соняшникової олії (+2%).

Автор: 

росія (14237) експорт (3830) олія (74)


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ясно значить ціна на олію для населення зросте, бо дифіціит і все таке. Така буде аргументація картельщиків.
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15.06.2023 16:57 Відповісти
пенсіонери - ану гайда скоріше олію скуповувати!
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15.06.2023 17:25 Відповісти
кароче,семечку давить без кацапокоридора вкрай складно...
всё,****,вам припомним и спросим по полной,тварынкы зэлэни.
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15.06.2023 17:15 Відповісти
т.е. чем больше сырья вывезти, тем больше его останется для переработки
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15.06.2023 20:08 Відповісти
Все претензии к НАТО, уже бы давно бы создали конвои.
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15.06.2023 22:12 Відповісти

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