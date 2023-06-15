Кількість трейдерів та енергопостачальників в Україні за пів року війни зменшилася вдвічі, – голова "ЕКУ"

За перші пів року з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну кількість трейдерів і постачальників електроенергії скоротилася вдвічі.

Про це гендиректор АТ "Енергетична компанія України" Віталій Бутенко повідомив , відкриваючи європейську конференцію для енерготрейдерів ETCSEE, що проходить 14 червня у Відні, передає Інтерфакс-Україна.

"В умовах постійних обстрілів і руйнувань трейдинг як бізнес зазнав нищівного удару. Ліквідність багатьох компаній не витримала такого тиску. Ринок консолідувався, в основному вижили великі гравці зі значним запасом міцності. За перші пів року з початку повномасштабного вторгнення, кількість трейдерів і постачальників скоротилася вдвічі", – сказав топменеджер.

При цьому Бутенко зазначив, що Україна в таких умовах не запровадила тотального адміністративного контролю. Водночас він висловив думку, що Україна та Європа мають змінити парадигму партнерства в енергетиці для забезпечення безпеки єдиного європейського простору.

Він також нагадав про плани України стати великим енергетичним хабом у Європі.

"У країни є потенціал, і вона залишається перспективним партнером, інтеграція з яким несе взаємний зиск", – упевнений гендиректор "ЕКУ".

ETCSEE є найвідомішою конференцією у сфері торгівлі енергоресурсами у Центральній та Південно-Східній Європі та проводиться за підтримки Європейської федерації енерготрейдерів (EFET).

АТ "Енергетична компанія України" – багатопрофільне енергопостачальне підприємство, яке здійснює операції з купівлі, продажу та постачання енергоресурсів для комерційних клієнтів. 100% акцій товариства належать державі.