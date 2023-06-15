Шахраї виманили особисті дані 15 тисяч клієнтів ДТЕК через Telegram, – Кіберполіція. ВIДЕО

Кіберполіція викрила організовану групу зловмисників, які створили мережу фальшивих ботів компанії ДТЕК у Telegram під час масових відключень електроенергії для заволодіння персональними даними користувачів.

Як повідомляє пресслужба Кіберполіції, організували схему п’ятеро чоловіків – мешканці Одещини, Київщини та житель РФ.

Трьом учасникам схеми оголошено про підозру, ще двом планується заочне повідомлення про підозру.

"Правопорушники під час блекаутів створювали ботів у месенджері "Telegram", яких видавали за офіційні чат-боти компанії ДТЕК. За допомогою фішингових ботів зловмисники дізнавалися авторизаційні дані для входу до акаунтів "Telegram" (номер телефону і код-підтвердження для входу)", – зазначається у повідомленні.

Надалі викрадені акаунти зловмисники використовували для розсилки реклами шахрайських каналів, на яких пропонували псевдоінвестиції у різні проєкти.

До протиправної діяльності фігуранти також залучили близько 50 осіб, так званих "дропів", які виконували функцію обготівкування грошей, отриманих як інвестиції.

"За попередніми даними, зловмисники здійснили несанкціоноване втручання до понад 15 тисяч акаунтів, а від шахрайства під виглядом інвестування грошей – постраждали близько 3 тисяч людей. Правоохоронці встановлюють потерпілих та суму завданих збитків", – уточнили в Кіберполіції.

В ході обшуків в оселях правопорушників вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки та SIM-картки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж), ч. 2 ст. 361-1 (Створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України.

У Кіберполіції рекомендують громадянам налаштувати двофакторну автентифікацію у всіх соцмережах та месенджерах, які пропонують таку функцію, а також не повідомляти нікому коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки. Також рекомендують регулярно переглядати підключені пристрої та активні сеанси у месенджерах.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2022 року енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова заявляв, що російські окупанти створили в мессенджері Telegram десятки фейкових каналів і ботів з використанням назви ДТЕК.