Надходження від розміщення держоблігацій у гривні перевищили показник за увесь минулий рік, – НБУ

Надходження від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) номінованих у гривні з початку року склали 170 млрд грн, тоді як за весь минулий рік цей показник становив 164 млрд грн.

Про це на брифінгу заявив заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій, передає Інтерфакс-Україна.

За його свовами, загалом ролловер (перевкладення коштів) в ОВДП за перше півріччя 2023 року вже досяг 111%, хоча ще залишаються три первинні аукціони, і ситуація на ринку дозволяє прогнозувати досягнення мети вийти на 100% роловера за підсумками року.

"Якщо ми говоримо про показники роловера у піврічному вимірі, хоча ще три аукціони у запасі, то зараз агреговано по всіх валютах це 111%, у річному обчисленні – це майже 70%. Динаміка позитивна, тому я впевнений, що вдасться забезпечити роловер, а можливо, і чисте фінансування за результатами року", – сказав Гелетій.

За його словами, за рахунок розміщення бенчмарк-ОВДП, якими банки можуть формувати до 50% обов'язкових резервів, вдалося залучити 75% коштів у гривні. Водночас зберігається запас вкладень банків у бенчмарк-ОВДП близько 10-12 млрд грн.

"Є групи банків, які мають запас для використання з метою обов'язкових резервів. Є групи банків, які ще не інвестували: там близько 7 млрд (грн) запас, а є банки, які купують понад необхідний обсяг. Відповідно очікуємо, що по цьому каналу також будуть залучення", – сказав заступник голови НБУ.

Читайте також: Нацбанк розширив перелік випусків облігацій для формування резервів банків

Своєю чергою очільник Нацбанку Андрій Пишний зауважив, що потенціал вкладень у ОВДП зростає також за рахунок зниження інфляції, що збільшує інтерес до цих інструментів з боку громадян України.

"Нам здається, тут є також потенціал, над яким варто попрацювати", – зазначив керівник Нацбанку.

Він наголосив, що стратегічна мета – профінансувати держбюджет-2023 без залучення емісійних джерел, і шостий місяць поспіль Україні це вдається завдяки спільним зусиллям усередині країни та зовнішній підтримці.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів 13 червня розмістило державні облігації (ОВДП) на суму 2,54 мільярда гривень.

6 червня Мінфін розмістив ОВДП на суму близько 4,78 мільярда гривень.

30 травня від продажу ОВДП до державного бюджету надійшло 11,29 мільярда гривень (в еквіваленті).