Австралія заблокувала переїзд посольства РФ: росіяни продовжать працювати з видом на похоронне бюро

Уряд Австралії заблокував спорудження нової будівлі посольства Росії поряд із парламентом країни.

Прем'єр-міністр країни Ентоні Албаніз запевнив, що відповідні рішення ухвалені урядом на підставі законів, прийнятих після засідання Комітету національної безпеки країни, повідомляє Deutsche Welle.

"Уряд отримав дуже чіткі рекомендації з питань безпеки щодо ризику, який становить нова російська присутність так близько до будівлі парламенту", – сказав голова уряду країни.

"Ми діємо швидко, щоб гарантувати, що орендоване приміщення не стане офіційною дипломатичною присутністю", – додав Албаніз.

Водночас російський дипломат повідомив агенції AFP, що "посольство шукає юридичних консультацій" у зв'язку з цією заявою.

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Нові закони, ухвалені парламентом Австралії, не забороняють Росії мати дипломатичну присутність в Австралії, обмеження стосуються лише можливості зводити будівлю для дипломатичного представництва РФ так близько до парламенту країни. Законодавство також визнає, що Росія може претендувати на фінансову компенсацію внаслідок цієї заборони.

З 2008 року Росія орендує ділянку на відстані близько 400 метрів від будівлі австралійського парламенту в Канберрі. Там планувалося розмістити нову будівлю посольства РФ.

Очікувалося, що російські дипломати переїдуть сюди зі свого нинішнього місця роботи – величезної цегляної будівлі в непрестижній частині міста з видом на похоронне бюро, паб і заправну станцію. Втім, будівництво просувалося вкрай повільно, а нині будівельний майданчик завалений будматеріалами та сміттям.

Спочатку уряд Австралії не непокоївся через ці плани росіян, але згодом намагався завадити їм, оскільки відносини з РФ погіршилися після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Попередня спроба скасувати договір оренди була відхилена судом минулого місяця, що змусило уряд звернутися до законодавства про національну безпеку.