Дочірня компанія "Нафтогазу" витратить 25 мільйонів за оренду офісу у ТРЦ "Гулівер" скандального бізнесмена Поліщука
ТОВ "Нафтогаз Цифрові технології" АТ "НАК "Нафтогаз України" 12 червня 2023 року оприлюднила договір із ТОВ "Три О" про оренду офісних приміщень у Києві вартістю 25 млн грн.
Як повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro, договір уклали ще 11 серпня 2022 року, але відзвітували про закупівлю лише зараз.
За умовами договору, дочірня компанія "Нафтогазу" на півтора року орендувала офісне приміщення площею 621 кв. м на 26 поверсі бізнес-центру "Gulliver" за адресою пл. Спортивна, 1А. Додатково орендар може користуватися спільними частинами поверху, коморою і паркінгом (у тому числі двома місцями в закритій частині паркінгу).
Офіс оснащений необхідними системами і мережами, а також укомплектований меблями, побутовою технікою, мережевим і серверним обладнанням, приладдям, декором тощо. Орендодавець надає послуги з утримання. Оренда почалася з 1 вересня 2022 року.
Договір передбачає аванс за перший місяць та забезпечення за два останні місяці оренди.
Місячний фіксований платіж становить 1,21 млн грн, або $33 тис. Це 1 944 грн, або $53 за квадратний метр на місяць. У тому числі 1 461 грн або $40 на "квадрат" орендар платить за оренду та 483 грн або $13 – за управління.
У відкритих джерелах є пропозиції оренди офісів подібної площі на інших поверхах бізнес-центру "Gulliver" від ріелторів. Місячна вартість трохи більшого офісу площею 660 кв. м формується так: оренда $35 за "квадрат" + управління $8 за "квадрат" + 20% ПДВ = $52 за "квадрат" на місяць. Це майже дорівнює ціні "Нафтогазу", яка включає ще й паркування.
ТОВ "Нафтогаз Цифрові технології" – це дочірнє підприємство "Нафтогазу", створене для обслуговування ІТ-потреб групи.
Із травня 2022 року ним керує Олексій Харковина. Раніше він був відомий як менеджер систем інформаційної безпеки Департаменту кібербезпеки ДП "Нафтогазбезпека" НАК "Нафтогаз України", а також як тимчасовий виконувач обов’язків директора ТОВ "Нафтогаз Цифрові технології". Ще він значиться підписантом громадської спілки "Глобальний центр взаємодії в кіберпросторі", яку заснували ТОВ "Нафтогаз Цифрові Технології" та ТОВ "УТН Безпека", а керує цією спілкою Володимир Павелко.
Власниками "Три О" є ТОВ "Компанія "Мобіл Вест" (40,63%), лондонська "Подемос" (22,07%), віргінські "Бадлі Коаст Лімітед" (18,07%) і "Левіш Венчєрз Лімітед" (9,23%), а також кіпрська "Хетібер Файненс Лімітед" (10%). Власником "Мобіл Вест" є британська "Подемос" та Вячеслав Ігнатенко (95,99%). Останній є двоюрідним братом Лілії Рєзвої – дружини бізнесмена Віктора Поліщука, власника ліквідованого банку "Михайлівський".
Як писав БізнесЦензор, у травні БЕБ повідомило про підозру гендиректорці товариства, яке є власником одного з найбільших офісних і торговельно-розважальних центрів Києва, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. За даними української редакції "Forbes", може йтися саме про "Три О", яка керує "Гулівером", та її керівницю Ірину Круппу.
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