Гуманітарна допомога для ЗСУ все частіше не доїжджає до військових, – перевірка Митниці

Державна митна служба помітила значне зростання випадків порушень законодавства, пов’язаних з переміщенням гуманітарних вантажів.

Про це свідчать результати спільних перевірок митників та Міністерства оборони щодо отримання військовими частинами і територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки товарів, які ввозили в Україну на їх адресу в якості гуманітарної допомоги, повідомляє пресслужба ДМС.

Загалом перевірили понад 5 тис. фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу близько 100 військових частин.

При цьому за січень-травень 2023 року встановлено 653 випадки не підтвердження отримання таких вантажів, як пластини до бронежилетів, прилади нічного бачення, тепловізори, дрони, автотранспорт та інше.

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У результаті за 5 місяців 2023 року Держмитслужбою складено 115 протоколів про порушення митних правил, де предметами правопорушень були товари, ввезені на митну територію України в якості гуманітарної допомоги, та направлено до правоохоронних органів 159 повідомлень про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого ст. 201-2, 358 та 190 Кримінального кодексу України.

Для порівняння, протягом усього 2022 року митницями Держмитслужби складено 100 аналогічних протоколів про порушення митних правил, та направлено до правоохоронців 29 повідомлень про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого ст. 201-2, 358 КК України.

"Вдячні громадським організаціям, волонтерам і міжнародним донорам, котрі допомагають Україні долати гуманітарну кризу. Водночас нагадуємо, що ввезення товарів комерційного призначення під виглядом гуманітарної допомоги є порушенням чинного законодавства і передбачає настання відповідальності", – зазначається у повідомленні.