У "Слузі народу" анонсували запуск програми компенсацій за зруйноване житло з 15 серпня

Затверджена Кабміном постанова про Порядок надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна передбачає, що місцеві комісії почнуть розглядати заяви власників знищеного житла з 15 серпня.

Про це голова партії "Слуга народу", народний депутат Олена Шуляк повідомила у Telegram.

"Подати заяву за знищені об’єкти нерухомого майна можна в електронній формі через "Дію", починаючи з 15 липня 2023 року. Водночас Кабмін рекомендує місцевій владі забезпечити можливість розгляду поданих заяв починаючи з 15 серпня 2023 року і комісії почнуть розглядати заяви власників знищеного житла, – пообіцяла Шуляк.

Вона нагадала, що це друга черга державної програми "єВідновлення", в рамках першої черги наразі почалася виплата коштів власникам пошкодженого житла на його ремонт.

"Уряд дав старт другій черзі програми, за якою власники знищеного житла отримають грошові кошти для фінансування будівництва будинку садибного типу, садового або дачного будинку або житлові сертифікати на придбання нового помешкання", – написала Шуляк.

Вона запевнила, що сертифікат можна буде обміняти на житло у будь-якому населеному пункті. При цьому можна обрати помешкання на первинному чи вторинному ринку нерухомості, або ж інвестувати в будівництво нової квартири.

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Як повідомлялося, станом на 8 червня лише вісім українців отримали компенсацію для ремонту пошкодженого через війну житла за програмою державної допомоги "єВідновлення". При цьому станом на кінець травня на отримання компенсацій було подано 15 тисяч заявок.

Водночас у Мінінфраструктури визнали, що дві третини громадян, які хочуть подати заяву на виплату допомоги за програмою "єВідновлення", скаржаться, що не можуть цього зробити, адже "Дія" не відображає їхнього житла. У міністерстві пояснили, що цим громадянам потрібно внести інформацію про право власності на майно в Державний реєстр речових прав (ДРРП), звернувшись до державного реєстратора, або спробувати зареєструвати нерухомість онлайн.

За даними обласних військових адміністрацій, з 24 лютого 2022 року було зруйновано або пошкоджено майже 18,5 тисяч багатоповерхових житлових будинків та понад 142 тисячі приватних садиб.