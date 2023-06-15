Фонд гарантування повторно виставив на продаж усі іпотечні кредити збанкрутілого банку "Аркада"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб одним лотом виставив на продаж кредитний портфель фізичних осіб АТ АКБ "Аркада".

Як повідомляє пресслужба Фонду, повторний аукціон відбудеться 20 червня у системі "Prozorro.Продажі", початкова ціна лоту – 182,2 млн грн.

Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону (зі зниженням ціни). У них можуть взяти участь юридичні та фізичні особи, окрім позичальників і поручителів за кредитами.

До складу лоту увійшов увесь кредитний портфель фізичних осіб банку "Аркада": 399 кредитів забезпечені іпотекою, 1 – беззаставний. Усі кредити номіновані в гривні.

Фонд уточнює, що 96,4% портфелю за сумою заборгованості – це кредити, видані в період 2016-2019 років. У заставі за 97,3% портфелю перебуває житлова нерухомість, решта 2,7% – комерційна нерухомість. Понад 97% портфелю за сумою заборгованості – об’єкти застави знаходяться у м. Києві.

При цьому, 89,3% кредитів – без прострочки, ще 8,8% мають прострочку платежу – від 90 днів до 1 року.

"Кожен кредит до цього уже виставлявся на індивідуальний продаж у системі "Prozorro.Продажі", але не знайшов свого покупця, тому зараз їх об’єднано у пул", – пояснили у Фонді гарантування.

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Як повідомлялося, Національний банк 25 ​​серпня 2020 року відніс банк "Аркада" до категорії неплатоспроможних через різке зменшення нормативу достатності капіталу, а у вересні того ж року вирішив ліквідувати банк.

Причиною віднесення банку до неплатоспроможних у НБУ назвали втрату банком права власності на власний офісний будинок у центрі Києва, який у липні перереєстрували на топменеджерів Burisma Group Миколи Злочевського.

Пов'язана з банком "Аркада" компанія "Аркада-будівництво" будувала 39 будинків у великих житлових масивах Києва "Евріка", "Патріотика" та "Патріотика на озерах". Після банкрутства банку їхнє будівництво було заморожене та частково відновлено після зміни забудовника.

Восени 2020 року тодішній глава МВС Арсен Аваков заявляв, що правоохоронці розслідують кримінальну справу щодо 9 млрд грн, зібраних у фондах фінансування будівництва під управлінням банку "Аркада".

АКБ "Аркада" створено 1993 року. Власником суттєвої участі банку згідно з даними НБУ станом на 1 червня 2020 року був Костянтин Паливода (загальна участь 74,797%).

За даними Нацбанку, на 1 серпня 2020 року за розміром загальних активів банк "Аркада" займав 45 місце (1,88 млрд грн) серед 75 банків, що діяли в країні.