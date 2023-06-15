Втрати для бюджету через тіньовий ринок пального складають до 10 мільярдів, – Железняк

Через наявність тіньового ринку пального бюджет України втратив 5-10 млрд грн.

Як повідомив народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, наступна тематика засідання ТСК з економічної безпеки, яке відбудеться 27 червня: нелегальний обіг пального.

"Зараз спостерігаємо зростання тіні до 10-15% по ринку, розквіт мініНПЗ та "бочки" для реалізації, і дуже підозріле податкове навантаження у деяких АЗС. Втрати для бюджету: 5-10 млрд грн, і це дуже консервативна оцінка", – зазначив Железняк.

За даними "Економічної експертної платформи" та Нафтогазової асоціації України, частка нелегального пального у травні 2023 року скоротилася до найнижчого рівня – близько 11%. При цьому ще на початку 2020 року ця частка була майже втричі вищою – на рівні 30%.