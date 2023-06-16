Мінекономіки готує зміни до законодавства для бронювання ФОП та гіг-контракторів від мобілізації
У Міністерстві економіки обговорюють можливості, як зробити фізосіб-підприємців та гіг-спеціалістів доступними для бронювання від мобілізації.
Про це під час IT Ukraine Legal Conference повідомив директор Департаменту економіки безпеки й оборони Мінекономіки Сергій Сметанко, передає DOU.ua.
"ІТ-галузь – одна з найпотужніших і найважливіших в Україні. Ми розуміємо, що ФОП – це основна форма працевлаштування в ІТ. Знаємо, що є і гіг-спеціалісти. На жаль, зараз всі вони випали із системи.
У законі чітко написано, що можуть бронюватися лише підприємства, установи й організації. Ми працюємо над цим питанням, думаємо про відповідні зміни до закону. Уже є певні напрацювання, але поки на робочому рівні", – зазначив він.
За його словами, минулого року багато заявок повертали компаніям через недостатнє обґрунтування. Наразі процедура прописана чіткіше й зрозуміліше, а підприємству достатньо підпадати під три критерії, щоб вважатися критично важливим.
Зокрема, компанія може бронювати співробітників, якщо:
- належить до IT-індустрії;
- розмір середньої зарплати – не менше, ніж еквівалент €1200 за курсом НБУ;
- середньооблікова кількість працівників за останній квартал – не менше 9 осіб.
Читайте також: Бронювання співробітників від мобілізації: Мінцифри визначило критерії для телеком-компаній
Нагадаємо, 27 січня Кабмін затвердив новий порядок бронювання співробітників.
Згідно із документом, забронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників на строк до шести місяців зможуть підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та відповідають щонайменше трьом із визначених порядком критеріїв:
- загальна сума сплачених податків та інших зборів перевищує 1,5 млн євро за рік:
- сума надходжень в іноземній валюті перевищує еквівалент 32 млн євро;
- підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки країни, згідно із постановою Кабміну №83 від 2015 року;
- підприємство має важливе значення для задоволення потреб територіальної громади;
- у підприємства відсутня заборгованість по сплаті ЄСВ;
- розмір зарплати на підприємстві – не менше середньої зарплати по регіону;
- підприємство є резидентом "Дія Сіті".
При цьому комунальні підприємства, інформаційні телеканали, підприємства у сферах культури, здоров’я, освіти та науки, а також у соціальній сфері можуть відповідати лише двом із вказаних критеріїв.
Окремо право на бронювання співробітників встановлено для органів влади та підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Оффшоры, да, там миллиарды выводят заграницу, конверт центры с крышей от налоговой, да, от НДС уходят, а фопы то тут при чём
Тілько нах той "МО" тоді здався їм, нащо вони їх підтримали у свій час.. но то вже риторика
ПС. Олигархат я вижу. А вот, что с ним борются - нет.
ППС. Средний класс - это не айтишники и порохоботы.
2. Это был тезис ПР.
Острий, а по-твоєму, слуги урода - це хто? Не маладиє рєгіони, нє?
ПС. Порошенка я не люблю за то, что он отказался проводить рефермы.
ППС. По поводу СН согласен. Зеленский с фразой "Миша, я президент" - ну просто вылитый Янукович.
Но вопрос тут в другом. 1. Грубо говоря предприниматель может нанять работника на постоянную работу. Тогда на налоги уйдет около 35% фонда зарплаты. (Суммарно со стороны работодателя и работника). 2. Предприниматель может сделать работников ФОПами. Тогда на налоги удет примерно до 7% фонда зарплаты. Таким образом вы легко и непринужденно подымаете зарплату работника в 1.5 раза (ну или себе добавку обеспечите)) ). Кроме того в этой схеме есть много положительных моментов для предпринимателя, например выпадает НДС. 3. Есть еще схема с договором подряда, но я с таким не сталкивался.
Вот в случае фиксированного налогам, да, меньше 1 % налоговая нагрузка от максимального оборота, но там..я описал выше, там не об уходе от налогов тема, там о работе , реальной работе, предпринимательстве, это когда люди никогда не спят
В любой стране, кроме самого дикого оффшора, и то там для своих граждан и резидентов то же, так вот, в любой стране налоги от оборота или от прибыли если сравнивать по налоговой нагрузке с налогами от фонда оплаты труда , т е. зарплаты, будет разница в разы, а иногда в десятки раз!
И только у нас какие умники додумались отождествлять эти две категории и называть " уходом от налогов"
Головне ж айтішники...
Проте, насправді купа ай-ті спеціалістів, а не доморощених айтішників, хоча й такі є на самісінькому фронті. Це вибір кожного особистий, а не засранців, яйценікових та інших *оп-ників...
Наприклад:
у підприємства відсутня заборгованість по сплаті ЄСВ;
підприємство є резидентом "Дія Сіті".
Мда... для всяких шапіто низький поріг входу..
> Порівняно з діючим трудовим законодавством, гіг-контракти не передбачають пільгових категорій працівників та не надають для них жодних переваг
умови для розірвання - прописані в контракті та і.н.
Наймити вони, коротше кажучи..
А зараз усіх цих "айтішників" побронюють?...?
Хто ж буде БПЛА керувати?.. Ну все... геймери... ви "приїхали"...