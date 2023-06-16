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Новини
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Мінекономіки готує зміни до законодавства для бронювання ФОП та гіг-контракторів від мобілізації

зсу,мобілізація

У Міністерстві економіки обговорюють можливості, як зробити фізосіб-підприємців та гіг-спеціалістів доступними для бронювання від мобілізації.

Про це під час IT Ukraine Legal Conference повідомив директор Департаменту економіки безпеки й оборони Мінекономіки Сергій Сметанко, передає DOU.ua.

"ІТ-галузь – одна з найпотужніших і найважливіших в Україні. Ми розуміємо, що ФОП – це основна форма працевлаштування в ІТ. Знаємо, що є і гіг-спеціалісти. На жаль, зараз всі вони випали із системи.

У законі чітко написано, що можуть бронюватися лише підприємства, установи й організації. Ми працюємо над цим питанням, думаємо про відповідні зміни до закону. Уже є певні напрацювання, але поки на робочому рівні", – зазначив він.

За його словами, минулого року багато заявок повертали компаніям через недостатнє обґрунтування. Наразі процедура прописана чіткіше й зрозуміліше, а підприємству достатньо підпадати під три критерії, щоб вважатися критично важливим.

Зокрема, компанія може бронювати співробітників, якщо:

  • належить до IT-індустрії;
  • розмір середньої зарплати – не менше, ніж еквівалент €1200 за курсом НБУ;
  • середньооблікова кількість працівників за останній квартал – не менше 9 осіб.

Читайте також: Бронювання співробітників від мобілізації: Мінцифри визначило критерії для телеком-компаній

Нагадаємо, 27 січня Кабмін затвердив новий порядок бронювання співробітників.

Згідно із документом, забронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників на строк до шести місяців зможуть підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та відповідають щонайменше трьом із визначених порядком критеріїв:

  • загальна сума сплачених податків та інших зборів перевищує 1,5 млн євро за рік:
  • сума надходжень в іноземній валюті перевищує еквівалент 32 млн євро;
  • підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки країни, згідно із постановою Кабміну №83 від 2015 року;
  • підприємство має важливе значення для задоволення потреб територіальної громади;
  • у підприємства відсутня заборгованість по сплаті ЄСВ;
  • розмір зарплати на підприємстві – не менше середньої зарплати по регіону;
  • підприємство є резидентом "Дія Сіті".

При цьому комунальні підприємства, інформаційні телеканали, підприємства у сферах культури, здоров’я, освіти та науки, а також у соціальній сфері можуть відповідати лише двом із вказаних критеріїв.

Окремо право на бронювання співробітників встановлено для органів влади та підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ.

Автор: 

Мінекономрозвитку (2002) IT-індустрія (322) бронювання (200) ІТ-індустрія (547) мобілізація (470) ФОП (126)


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Топ коментарі
+5
А тамада, весільний фотограф, ліга сміху, ресторатори, чебуречні, охоронці, це ж теж ФОПи?
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16.06.2023 15:02
+5
Та це ж типові боти-73%. У них основні вороги це айтішники і порохоботи, себто середній клас. А олігархат вони в упор не бачать, бо про то по тв бєня не розкаже. Ідіоти, шо з них взять, крім аналізів.
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16.06.2023 20:28
+3
підприємство є резидентом "Дія Сіті" - ну от клоун з кацапом гетьманцевим і найшли руль у IT галузі. Тепер під приводом мобілізації почнеться массовий шантаж підприємців
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16.06.2023 15:14
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А тамада, весільний фотограф, ліга сміху, ресторатори, чебуречні, охоронці, це ж теж ФОПи?
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16.06.2023 15:02 Відповісти
А что-бі ті не сомневался). ФОП єто самая растпространенная форма вівода денег из-под налогов. Вот же четко написано: >>> ФОП - це основна форма працевлаштування в ІТ.
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16.06.2023 16:49 Відповісти
А каким образом выводят фор деньги из под налогов, если они не плательщики НДС, т.е. не могут накрутить липовый кредит налоговый, если Законом запрещено относить на валовые затраты предприятиям покупку у них услуг и товаров, и.е. нельзя минимизировать налог на прибыль, если сами ФОП не имеют права заниматься многими прибыльными видами деятельности, типа золото нефть добыча надр алкаголь сигареты и тп, а сейчас ещё и обязаны кассовые аппараты иметь, также ограничения по обороту 25 т дол за год, это совсем мало, что же там можно вывести?

Оффшоры, да, там миллиарды выводят заграницу, конверт центры с крышей от налоговой, да, от НДС уходят, а фопы то тут при чём
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16.06.2023 19:28 Відповісти
Та це ж типові боти-73%. У них основні вороги це айтішники і порохоботи, себто середній клас. А олігархат вони в упор не бачать, бо про то по тв бєня не розкаже. Ідіоти, шо з них взять, крім аналізів.
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16.06.2023 20:28 Відповісти
та ні ти зовсім помилився... у порохоботів неприязнь до яйтішників, що повірили ChatGPT і поголосували за... якісь перспективи на словах, що от вони ті слони, що на них триматиметься держава... До мови, чи віри їм було завжди байдуже як і до політики... От, що правда то до армії виявилось, що не байдуже, і не можна заперечити, що вони найбільші донори на усе, що потребуєть бригади Сил Оборони...
Тілько нах той "МО" тоді здався їм, нащо вони їх підтримали у свій час.. но то вже риторика
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16.06.2023 23:10 Відповісти
Ты не так уж и не прав - я не люблю айтишников, и похороботов, и зелеботов, а дибилов вообще ненавижу. У нас часто говорят, что ИТ будет движущей силой развития страны, поэтому давайте развивать ИТ отрасль. Это ГЛУПОСТЬ. Изюминка тут в том, что дибилы думают, что все айтишники честно, стройными рядами пойдут платить налоги. Конечно пойдут, но только не в Украине, а где-нибудь в BVI, Белизе или на худой случай в Исландии. Поэтому сумма денег, которые поступают от топового айтишника в бюджет вполне сопоставима с налогами которые платит низколевельный офисный планктон из реальной экономики. Поэтому с точки зрения развития страны (Украины, если кто не понял) до одного места развита ИТ-индустрия или нет. Бюджет от этого аж нигде не увеличится. И денег не будет ни на дороги, ни на ракеты, ни на пенсии, ни на что.
ПС. Олигархат я вижу. А вот, что с ним борются - нет.
ППС. Средний класс - это не айтишники и порохоботы.
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17.06.2023 07:49 Відповісти
"Я протіввсєх" це стандартна методичка зеленобота сьогодення. Майте яйця і несіть відповідальність за свій вибір.
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17.06.2023 12:47 Відповісти
1. Где я сказал, что против всех?
2. Это был тезис ПР.
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17.06.2023 16:15 Відповісти
Цитую. "я нє люблю айтішнікав, парахаботав, зєлєнаботав і вабщє всєх тупих".
Острий, а по-твоєму, слуги урода - це хто? Не маладиє рєгіони, нє?
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17.06.2023 20:48 Відповісти
Я имел ввиду, что кроме вышеперечисленный есть Удар, Свобода, ПС и другие. И еще есть надежда, что Залужный будет баллотироваться в президенты)).
ПС. Порошенка я не люблю за то, что он отказался проводить рефермы.
ППС. По поводу СН согласен. Зеленский с фразой "Миша, я президент" - ну просто вылитый Янукович.
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17.06.2023 21:51 Відповісти
Не-не-не. Ограничение по обороту 200 тыс долларов (до войны).
Но вопрос тут в другом. 1. Грубо говоря предприниматель может нанять работника на постоянную работу. Тогда на налоги уйдет около 35% фонда зарплаты. (Суммарно со стороны работодателя и работника). 2. Предприниматель может сделать работников ФОПами. Тогда на налоги удет примерно до 7% фонда зарплаты. Таким образом вы легко и непринужденно подымаете зарплату работника в 1.5 раза (ну или себе добавку обеспечите)) ). Кроме того в этой схеме есть много положительных моментов для предпринимателя, например выпадает НДС. 3. Есть еще схема с договором подряда, но я с таким не сталкивался.
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17.06.2023 07:26 Відповісти
где "200 т" так там 5% от оборота+ ЕСВ с зарплаты и пдфо и воен сбор, учитывая что 2% от оборота налога на прибыль это считается очень хорошим показателем и такие предприятия не включают в план проверок, то 5% это странно называть уходом от налогов, а 5 я группа, для ай тишников, там вообще 10% ОТ ОБОРОТА, обращаю внимание, не от прибыли! Поэтому, такие группы я вообще не рассматривал, как очевидно не соответствующие понятию уклонения или минимизации налогов.

Вот в случае фиксированного налогам, да, меньше 1 % налоговая нагрузка от максимального оборота, но там..я описал выше, там не об уходе от налогов тема, там о работе , реальной работе, предпринимательстве, это когда люди никогда не спят
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18.06.2023 19:05 Відповісти
И ещё, странно сравнивать оборот с суммой зарплаты, это идиотизм))

В любой стране, кроме самого дикого оффшора, и то там для своих граждан и резидентов то же, так вот, в любой стране налоги от оборота или от прибыли если сравнивать по налоговой нагрузке с налогами от фонда оплаты труда , т е. зарплаты, будет разница в разы, а иногда в десятки раз!

И только у нас какие умники додумались отождествлять эти две категории и называть " уходом от налогов"
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18.06.2023 19:17 Відповісти
Слухайте.. з оркестрів мобілізували усіх чоловіків...
Головне ж айтішники...
Проте, насправді купа ай-ті спеціалістів, а не доморощених айтішників, хоча й такі є на самісінькому фронті. Це вибір кожного особистий, а не засранців, яйценікових та інших *оп-ників...
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16.06.2023 22:58 Відповісти
там же говорят айти, а подразуміють 95 квартал
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17.06.2023 09:53 Відповісти
Конечно,как и менялы на базарах,автомат в зубы и в окопы нахрен...
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17.06.2023 14:27 Відповісти
підприємство є резидентом "Дія Сіті" - ну от клоун з кацапом гетьманцевим і найшли руль у IT галузі. Тепер під приводом мобілізації почнеться массовий шантаж підприємців
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16.06.2023 15:14 Відповісти
йди на)(уй бобіку і лайно-адвоката кравця з собою прихвати.
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16.06.2023 15:49 Відповісти
"При цьому комунальні підприємства, інформаційні телеканали, підприємства у сферах культури, здоров'я, освіти та науки, а також у соціальній сфері можуть відповідати лише двом із вказаних критеріїв."

Наприклад:
у підприємства відсутня заборгованість по сплаті ЄСВ;
підприємство є резидентом "Дія Сіті".

Мда... для всяких шапіто низький поріг входу..
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16.06.2023 16:07 Відповісти
Так в том то и суть. Либо ті воюешь, либо зарабатіваешь деньги на войну.
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16.06.2023 16:51 Відповісти
Я звісно перепрошую, а що таке "гіг-спеціалісти"?
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16.06.2023 17:05 Відповісти
гіг-контракт - альтернатива "класичному" договору з мінімальною ЗП у 1200 євро:

> Порівняно з діючим трудовим законодавством, гіг-контракти не передбачають пільгових категорій працівників та не надають для них жодних переваг

умови для розірвання - прописані в контракті та і.н.
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16.06.2023 17:36 Відповісти
"Гіг-контракт - це особлива форма залучення спеціалістів, яка поєднує ознаки трудового та цивільно-правового договору. Іншими словами, це система роботи, коли співробітників не приймають в штат, а запрошують на конкретні проєкти, де вони у визначені строки вирішують поставлені задачі."

Наймити вони, коротше кажучи..
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16.06.2023 23:01 Відповісти
до сраки ця бронь - у брата на роботі вже 3х співробітників з броньою мобілізували.
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16.06.2023 19:54 Відповісти
Саме кумедне, що коли попадаєш в систему "Комплектування" від Міністерства оборони, то якщо ти володієш комбінацією Ctrl+Alt+Del то тебе припишуть до операторів БПЛА...
А зараз усіх цих "айтішників" побронюють?...?
Хто ж буде БПЛА керувати?.. Ну все... геймери... ви "приїхали"...
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16.06.2023 23:18 Відповісти
Когда на карту поставлено само существование Украины, начинать дискуссии о каких бы-то ни было "бронях" - аморально. "Сохранить IT потенциал" для чего? Для кого? Для оккупационной власти москалей?
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17.06.2023 08:41 Відповісти
У моєї доньки ексайтішниці, математика, програміста високого класу слова про айтішників "еліту" викликають блювоту. Три місяці в Бахмуті, зараз на запорізьському напрямку в не менш гарячому місті. Аеророзвідка. Сиділа і під градами, і під танчиками, мінометами, ланцетами, а сьогодні під вертушками. Молода жінка, 48 кг ваги, а вгодовані бички в тилу сцяться слова військомат. Огидно. Для економіки країни наразі важливіший микола електромонтер, зв'язківець, сантехнік, тракторист-комбайнер і т.п. які під обстрілами у прифронтових зонах відновлюють життєзабезпечення, сіють пшеницю та соняшник, саджають картоплю тощо.
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17.06.2023 20:38 Відповісти
А як все гарно починалось - купа ботів сіяла ворожнечу до айтівців, що вони такі-сякі, ніяка не еліта, всі в окопи. Економічний фронт, донати, то маячня. Вбоге звернення міністра Фьодорова викликало тільки сміх. А коли знищили галузь, то заспівали пісню за бронь. Ниці знищують все, бо розумні не потрібні - тільки проли і олігархи. Їж-те, не обляпайтесь.
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18.06.2023 16:51 Відповісти

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