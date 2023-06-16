Мінекономіки готує зміни до законодавства для бронювання ФОП та гіг-контракторів від мобілізації

У Міністерстві економіки обговорюють можливості, як зробити фізосіб-підприємців та гіг-спеціалістів доступними для бронювання від мобілізації.

Про це під час IT Ukraine Legal Conference повідомив директор Департаменту економіки безпеки й оборони Мінекономіки Сергій Сметанко, передає DOU.ua.

"ІТ-галузь – одна з найпотужніших і найважливіших в Україні. Ми розуміємо, що ФОП – це основна форма працевлаштування в ІТ. Знаємо, що є і гіг-спеціалісти. На жаль, зараз всі вони випали із системи.

У законі чітко написано, що можуть бронюватися лише підприємства, установи й організації. Ми працюємо над цим питанням, думаємо про відповідні зміни до закону. Уже є певні напрацювання, але поки на робочому рівні", – зазначив він.

За його словами, минулого року багато заявок повертали компаніям через недостатнє обґрунтування. Наразі процедура прописана чіткіше й зрозуміліше, а підприємству достатньо підпадати під три критерії, щоб вважатися критично важливим.

Зокрема, компанія може бронювати співробітників, якщо:

належить до IT-індустрії;

розмір середньої зарплати – не менше, ніж еквівалент €1200 за курсом НБУ;

середньооблікова кількість працівників за останній квартал – не менше 9 осіб.

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Нагадаємо, 27 січня Кабмін затвердив новий порядок бронювання співробітників.

Згідно із документом, забронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників на строк до шести місяців зможуть підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та відповідають щонайменше трьом із визначених порядком критеріїв:

загальна сума сплачених податків та інших зборів перевищує 1,5 млн євро за рік:

сума надходжень в іноземній валюті перевищує еквівалент 32 млн євро;

підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки країни, згідно із постановою Кабміну №83 від 2015 року;

підприємство має важливе значення для задоволення потреб територіальної громади;

у підприємства відсутня заборгованість по сплаті ЄСВ;

розмір зарплати на підприємстві – не менше середньої зарплати по регіону;

підприємство є резидентом "Дія Сіті".

При цьому комунальні підприємства, інформаційні телеканали, підприємства у сферах культури, здоров’я, освіти та науки, а також у соціальній сфері можуть відповідати лише двом із вказаних критеріїв.

Окремо право на бронювання співробітників встановлено для органів влади та підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ.