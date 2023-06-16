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Новини
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Путін заявив про "злізання з нафтогазової голки" після обмеження цін на російську нафту та втрати газового ринку ЄС

путін

Російський президент Владімір Путін заявив, що Росія поступово злазить із "нафтогазової голки".

Про це він заявив, виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (МПЕФ), передає РБК.

За словами Путіна, за січень-травень доходи федерального бюджету РФ, не пов'язані з експортом нафти та газу, зросли на 9,1%, що "помітно вище за прогнози".

"При цьому у травні темп склав +28,5%", – уточнив він.

Путін назвав це "важливим індикатором" того, що реальний сектор російської економіки, сфера торгівлі та послуг "розвиваються та набирають обертів".

"Ми завжди говорили, коли ж ми зліземо з нафтогазової голки. Ну от поступово ця тенденція набирає обертів", – сказав російський президент.

Путін ще у грудні 2020 року в рамках великої пресконференції заявляв, що 70% бюджету формується не за рахунок видобутку нафти і газу, що означає, що Росія "не повною мірою", але все-таки починає "злазити з так званої "нафтогазової голки".

Водночас він не прокоментував падіння нафтогазових доходів через обмеження цін на російську нафту та втрату газового ринку ЄС.

Як повідомлялося, нафтогазові доходи федерального бюджету Росії за підсумками січня-травня склали 2,85 трильйона рублів – це на 50% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загалом, доходи бюджету РФ в січні-травні склали 9,8 трлн рублів – це на 19% менше, ніж за той же період 2022 року. Водночас видатки федерального бюджету РФ за перші п'ять місяців 2023 року зросли на 27% – до 13,23 трильйона рублів. У підсумку дефіцит бюджету Росії за підсумками січня-травня становив 3,41 трлн рублів. Це перевищує план на весь 2023 рік, який становить 2,93 трлн рублів, або 2% ВВП.

За офіційними даними, середня ціна на нафту основної російської експортної марки Urals у травні 2023 року знизилася до $53,34 за барель після зростання у квітні до максимального рівня з початку року. Бюджет РФ розрахований, виходячи з середньої ціни російської нафти $70 за барель.

Через падіння нафтогазових доходів Мінфін у січні вперше з 2020 року відновив продаж валюти з Фонду національного добробуту.

У червні Мінфін Росії у рамках бюджетного правила продасть іноземну валюту (юані) на суму 74,6 млрд рублів – це в 1,8 раза більше, ніж у травні.

Автор: 

бюджет (1812) газ (7943) нафта (4798) путін володимир (1053) росія (14242)


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Топ коментарі
+55
всё равно что отрезать себе хер и заявить что избавился от сексуальной зависимости ... русня
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16.06.2023 16:29
+33
З голки типу злізли, віримо-віримо, але міцно сидять на пляшці... в усіх сенсах.
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16.06.2023 16:31
+21
Ха..И при этом пафосно кричать,что либидо повышается день ото дня.
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16.06.2023 16:44
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всё равно что отрезать себе хер и заявить что избавился от сексуальной зависимости ... русня
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16.06.2023 16:29 Відповісти
Ха..И при этом пафосно кричать,что либидо повышается день ото дня.
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16.06.2023 16:44 Відповісти
Щей процент жирів у маслі росте
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16.06.2023 17:12 Відповісти
9 процентів від нуля - це нуль
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19.06.2023 00:14 Відповісти
!!
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16.06.2023 16:48 Відповісти
бывших наркоманов "соскочивших с голки" НЕ бывает
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16.06.2023 17:03 Відповісти
Зеленский нам фсем в пример!
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16.06.2023 21:31 Відповісти
кто такой зеленский? я слежу только за наркоманом болотей куйлом и его милионным стадом шыряльщиков
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17.06.2023 11:25 Відповісти
и заявить что избавился от сексуальной зависимости
=====================
избавился от сексуальной способности, a зависимость осталась, но качество поменяла, на фантомную.
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16.06.2023 21:30 Відповісти
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17.06.2023 12:40 Відповісти
Нехай і далі розповідає свої байки летючи в прірву.
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16.06.2023 16:31 Відповісти
З голки типу злізли, віримо-віримо, але міцно сидять на пляшці... в усіх сенсах.
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16.06.2023 16:31 Відповісти
Тільки про це хотів написать!
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16.06.2023 16:33 Відповісти
це як наркодилер, якого відрізали від можливості продавати наркоту клієнтам каже, що йому від цього грошів стало більше.
хай каже.
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16.06.2023 16:33 Відповісти
Если путин сказал, что 70% бюджета от продажи нефти и газа,
то там все 95.
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16.06.2023 16:33 Відповісти
Бензоколонка закрывается,а персонал пойдет выращивать репу.Гойда.
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16.06.2023 16:34 Відповісти
Фсепаплану!
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16.06.2023 16:34 Відповісти
Ну не самі злізли, а зняли Рашку з нафтогазової голки і пересадили на пляшку.
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16.06.2023 16:37 Відповісти
після швабри голку вже не відчуває
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16.06.2023 16:40 Відповісти
Ну таке,бо замість нафтової голки ЄС у сраці ***** там зараз здоровений китайський ***,та й ще вдобавок турки час од часу пхнуть туди свого шкіряного ятагана,та й індуси осторонь не стоять.
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16.06.2023 16:47 Відповісти
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16.06.2023 16:51 Відповісти
Папик ево, биологический?
А ведь Хўло рос как Маугли - каждому Балу спину чесал.
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16.06.2023 21:36 Відповісти
І не тільки спину...
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17.06.2023 12:41 Відповісти
З голки пересіли на "москвічь". Треба ще "побєду" реанімувати та обізвати найкомфортнішим для економіки курс дерев'яшки у 150/$.
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16.06.2023 16:51 Відповісти
Це дуже проста арифметика для руських ідіотів.Нафтогазові доходи впали,і доходи з "реальної економіки" теж впали.Але доходи з нафти і газу впали вдвічі,а з "економіки" лише на двадцять відсотків.І тільки тому "доходи "реальної економіки" по відношенню до доходів нафтогазових виросли.Недомірок вчепився за то слово "виросли" і подає то в різних варіаціях своїм холуям...Ну а ті,звісно,тішаться...
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16.06.2023 17:03 Відповісти
Дивуюсь, що декому подобається так настирно руйнувати українську мову і історію. В українській мові кацапів-москалів не називають руськими. Це дуже принципово. Називають росіянами. Бо Русь це тільки Україна. А ті краще - кацапи, москалі, орки і т.п. А руські про них це розповсюдження якогось віруса. Можливо навмисно.
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17.06.2023 23:22 Відповісти
коротше - #издець...
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16.06.2023 17:26 Відповісти
Наркоманів "бивших" не буває...
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16.06.2023 17:53 Відповісти
Слазит вниз в предсмертных конвульсиях.
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16.06.2023 17:56 Відповісти
Очєрєдноє "аналагавнєт" від х%йла.
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16.06.2023 18:19 Відповісти
расіся злазить з голки на швабру
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16.06.2023 18:27 Відповісти
Неееее, на бутилку.
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17.06.2023 12:42 Відповісти
Нагострив голку для Європи, сам напоровся на неї сракою, але дуже треба сохраніть морду ліца.
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16.06.2023 18:50 Відповісти
Це не "злізання з нафтогазової голки" після обмеження цін на російську нафту - це втрати федерального бюджету РФ через санкції.
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16.06.2023 21:36 Відповісти
атрицательный рост!
галопирующая инфляцыя - галопирующий рост доходов населения в абсолютных единицах измерения.
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16.06.2023 21:41 Відповісти
Странно что никто не припомнил очевидное и проверенное временем:
"- Как понять что пуйло врёт?
- Если открывает рот, - значит врёт."
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16.06.2023 22:45 Відповісти
правильно, вован!
время сидеть на газовой игле уже прошло....
пора пересаживаться на кожаную...... ))
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16.06.2023 22:58 Відповісти
ось чому треба переводити заводи з Iндii та Китаю на iншi континенти. Бо, тi наркомани дають грошi для Раши. Буде возити нафту танкерами через океан ... Ой, так Океан же для Раши закритий
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16.06.2023 23:03 Відповісти
кацапам по большому счету в принципе фиолетово. хотя, конечно, когда бабла много - их подыхает тоже много. наверное, такой общий принцип. надо "западным партнерам" еще в 10 раз больше бабок дать чтоб наверняка.
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17.06.2023 00:44 Відповісти
газо - нафтовий "фалоімітатор" щильно застрях у дупі рософашистів і цього ****** теж! "висер" не вдався з наведеної вище причини!
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17.06.2023 01:11 Відповісти
Волдеморт (фино_угрский)
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17.06.2023 17:08 Відповісти
Чи не забагато Путіна на Цензор.Нет ?

Чи можна собі уявити таке: підчас другої світової війни ікона Гітлера постійно присутня в ЗМІ антигітлерівської коаліції
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18.06.2023 11:15 Відповісти
Москва, однак, неодноразово заявляла, що будь-який мир повинен враховувати "нові реалії" - йдеться про визнання анексії українських територій. Куйло всієї 3,14рації так і не вкурив "гебнявий окурок" .що які б не були реалії.але якщо вони створені із використанням армії в міжнародній світовій політиці і відносинах.такі реалії називаються "злочин".що і вчинив рашист куйло по відношенню до Міжнародного права і держави Україна,та її народу.
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18.06.2023 22:55 Відповісти

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