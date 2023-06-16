Путін заявив про "злізання з нафтогазової голки" після обмеження цін на російську нафту та втрати газового ринку ЄС

Російський президент Владімір Путін заявив, що Росія поступово злазить із "нафтогазової голки".

Про це він заявив, виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (МПЕФ), передає РБК.

За словами Путіна, за січень-травень доходи федерального бюджету РФ, не пов'язані з експортом нафти та газу, зросли на 9,1%, що "помітно вище за прогнози".

"При цьому у травні темп склав +28,5%", – уточнив він.

Путін назвав це "важливим індикатором" того, що реальний сектор російської економіки, сфера торгівлі та послуг "розвиваються та набирають обертів".

"Ми завжди говорили, коли ж ми зліземо з нафтогазової голки. Ну от поступово ця тенденція набирає обертів", – сказав російський президент.

Путін ще у грудні 2020 року в рамках великої пресконференції заявляв, що 70% бюджету формується не за рахунок видобутку нафти і газу, що означає, що Росія "не повною мірою", але все-таки починає "злазити з так званої "нафтогазової голки".

Водночас він не прокоментував падіння нафтогазових доходів через обмеження цін на російську нафту та втрату газового ринку ЄС.

Як повідомлялося, нафтогазові доходи федерального бюджету Росії за підсумками січня-травня склали 2,85 трильйона рублів – це на 50% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загалом, доходи бюджету РФ в січні-травні склали 9,8 трлн рублів – це на 19% менше, ніж за той же період 2022 року. Водночас видатки федерального бюджету РФ за перші п'ять місяців 2023 року зросли на 27% – до 13,23 трильйона рублів. У підсумку дефіцит бюджету Росії за підсумками січня-травня становив 3,41 трлн рублів. Це перевищує план на весь 2023 рік, який становить 2,93 трлн рублів, або 2% ВВП.

За офіційними даними, середня ціна на нафту основної російської експортної марки Urals у травні 2023 року знизилася до $53,34 за барель після зростання у квітні до максимального рівня з початку року. Бюджет РФ розрахований, виходячи з середньої ціни російської нафти $70 за барель.

Через падіння нафтогазових доходів Мінфін у січні вперше з 2020 року відновив продаж валюти з Фонду національного добробуту.

У червні Мінфін Росії у рамках бюджетного правила продасть іноземну валюту (юані) на суму 74,6 млрд рублів – це в 1,8 раза більше, ніж у травні.