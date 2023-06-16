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Новини
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Фірма матері скандального судді Вовка почала будувати готель на пляжі в Одесі. ВIДЕО

вовк

Фірма, оформлена на матір судді Печерського районного суду Києва Сергія Вовка, у квітні цього року почала будівництво готелю на одеському узбережжі Чорного моря (район Чорноморка).

За документами, фірма "Прим-отель" будує 4-поверховий готель на одеському пляжі під виглядом реконструкції кафе, яке раніше було на цьому місці, з'ясували журналісти Bihus.Info.

Самі роботи з реконструкції кафе офіційно мали завершити ще в 2021 році.

Власниця фірми "Прим-отель" – Наталя Гладка. Вона – мама київського судді Сергія Вовка. Принаймні, її прізвище, як матері, він зазначав у офіційному суддівському досьє. І їй же дарував у 2014 році майно в Одесі.

Сергій Вовк – скандально відомий суддя. В Печерський районний суд він потрапив у 2006 році, і вже наступного року прийняв рішення щодо передачі землі в центральній частині Одеси фізичним особам, через незаконність якого порушили кримінальне провадження.

Також Вовк розблоковував рахунки колишнього міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка, якого на той момент підозрювали у заволодінні 540 млн грн Аграрного фонду.

Вовк також відомий тим, що головував у колегії суддів, які засудили ексміністра внутрішніх справ Юрія Луценка до 4 років в’язниці, зокрема, за святкування Дня міліції. Після чого Європейський суд з прав людини зобов’язав Україну виплачувати Луценку компенсацію.

Вже у 2020 році саме Вовк своїм рішенням зобов’язав Офіс Генпрокурора забрати справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова у НАБУ. Татарова підозрювали у причетності до дачі хабара за фальсифікацію експертизи в епізоді про заволодіння коштами Національної гвардії. Сама справа стосувалася екснардепа Максима Микитася, тож відповідно вона була підслідна саме НАБУ.

У коментарі журналістам Bihus.Info Вовк зазначив: "Я ніякої господарської діяльності не веду, будь-якої протиправної діяльності я не веду. І якщо є питання з приводу моєї діяльності, звертайтесь, будь ласка, до спікера суду".

А з приводу будівництва в Одесі Вовк порадив звертатися до його матері.

Наталя Гладка у коментарі чомусь заявила, що Сергій Вовк не її син. А також дала зрозуміти, що будівельні роботи на одеському пляжі триватимуть.

Автор: 

Одеса (928) будівництво (2227) Вовк (122) Печерський суд Києва (11)


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Топ коментарі
+22
Чекають, що скоро москалі в Одесу прийдуть, будуть відпочивати від вбивств в їхньому готелі. Хрен вам, вовки...
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16.06.2023 16:48
+14
Ти ба яка прудка та хазяйновита жіночка ця мати суддівовка!
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16.06.2023 16:48
+11
Ось у кого справжній кінець "епохи бідності"...тепер і готель власний буде і пенсія пожиттєва чимала...
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16.06.2023 16:51
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Чекають, що скоро москалі в Одесу прийдуть, будуть відпочивати від вбивств в їхньому готелі. Хрен вам, вовки...
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16.06.2023 16:48 Відповісти
Я звичайно вибачаюся, але то мабуть наріду хрен, а вовки взяли всі дозволи і спокійно будуть готеля і не тільки в Одесі. Тільки не говоріть про це мудрому наріду, а то після барабанів в них немає сил все це переварити.
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16.06.2023 17:18 Відповісти
https://biz.censor.net/user/427424 "...наріду хрен, а вовки взяли всі дозволи і спокійно будуть готеля і не тільки в Одесі. "
В Одессе царит полный правовой беспредел! За три зимних месяца на пляже «Золотой Берег», 16 станция Большого Фонтана, выросла высотка. Смотреть с пятой минуты. https://www.youtube.com/watch?v=S6-lNQ15Q6I

Раісіськамовний мэр Одессы «не заметил» новую хатынку с вертолетной площадкой на крыше. Прокуратура тоже «не видит» новостроя. Участковый полицейский и депутаты Думской не наблюдают в этом никакого нарушения Закона. Перед фасадом нового здания лежат останки деревяных шаланд, на которых Костя доставлял одесситам кефаль. Надо полагать, что после окончания строительства, пляж обнесут забором, и он станет частной собственностью семьи олигарха. Интересно, куда исчез комик Филимонов, который обещал в своей предвыборной программе вернуть захваченные пляжи одесситам и почистить канализацию на улице Балковская, чтобы дождевые воды не затапливали Приморский райсуд? https://www.youtube.com/watch?v=SrD8xCxUmLw
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16.06.2023 20:07 Відповісти
Ну так не тільки в Одесу, а по всій Україні прийшла команда молодих ригів, які обіцяли кінець епохи бідності і хужє нє будєт. Філімонов із команди цих молодих ригів. То ці питання до наріду 73%, вони ж дуже вумні і знали що робити у 2019 році? З Вами погоджуюся, так воно і є. Прикро, що немає контрлолю влади за берегом моря, куди може в любий момент прибути і заховтися ДРГ ворога. Але кого це в Одесі цікавить? Містом правлять мер, ківалов і друзі Володі.
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16.06.2023 22:47 Відповісти
В Одесі немає влади, є тільки мафія.
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17.06.2023 20:21 Відповісти
Які нарушенія,коли вони під ці порушення свої діла чмирять як Бог черепаху,до ворошки не ходи а підійде до їх статків ,і тут вид як у люстричко подивитись,так що гайда на просмотер кіна.
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17.06.2023 09:05 Відповісти
Мiсто для пiдплива катерів мабуть, як на Закарпатті " частині кордони". Все узбережжя на час війни повинно бути під контролем ЗСУ,а не " отмазок" : "Ми тутА придбали,ми тутаА відновлюємо,ми тутаА..."
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16.06.2023 18:03 Відповісти
Ти ба яка прудка та хазяйновита жіночка ця мати суддівовка!
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16.06.2023 16:48 Відповісти
Ось у кого справжній кінець "епохи бідності"...тепер і готель власний буде і пенсія пожиттєва чимала...
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16.06.2023 16:51 Відповісти
Ну так ніхто вам і не обіцяв "кінець епохи ВАШОЇ бідності".
Причому цей трюк провертають всі політики перед виборами. Приклад - "НАША Україна", "Покращення життя вже сьогодні", тощо. Там ніде немає слів "Ваша, для Вас, Вашого" тощо.
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16.06.2023 17:01 Відповісти
разве янык был в "нашей украине"?
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16.06.2023 17:15 Відповісти
Ні, від яника тут "покращення життя вже сьогодні"
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16.06.2023 17:18 Відповісти
Даже договір з фюрером не бомбити її.Так то якось так.
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17.06.2023 09:07 Відповісти
З чим нас усіх і вітаємо
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16.06.2023 16:53 Відповісти
Матері шакала не сподобалося прізвище вовк?
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16.06.2023 16:55 Відповісти
Так вовчиця це тільки у Олега Віника ,,героїня''а у народа геть не така,не буду називати народ знає,і як потрібно буде скаже.Хай живе вільна Україна і наше ЗСУ з С БУ-разом ми побачимо цих паскудних,та не нажерливив вовків.
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17.06.2023 09:12 Відповісти
А природоохоронні закони дозволяють будівництво на пляжі?
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16.06.2023 17:02 Відповісти
Строить нельзя, а реконструировать можно
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16.06.2023 21:58 Відповісти
ложили там всі давно з причиндалами на ті "природоохоронні" та інші закони. Одеса давно стала окремою країною де владарювали регіонали, що зараз побратались зі слугами. І "беспрєдєл" продовжується
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19.06.2023 10:50 Відповісти
мама любить море...
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16.06.2023 17:12 Відповісти
То нехай полюбить і допер,тюрму.
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17.06.2023 09:14 Відповісти
Колись таки в народну чашу терпіння впаде остання крапля...І тоді оті що накрали,нагребли,поприватизовували-понабудовували зрозуміють,що здоров"я і життя важливіші того всього...От буде так,ми цього не минемо,і ці вовки ще будуть висіти за ноги на ліхтарях...а можливо для рівноваги підтягнуть і матерів...не дай Бог...
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16.06.2023 17:14 Відповісти
таке кажуть перед кожним майданом, і що?
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16.06.2023 17:16 Відповісти
це точно в "десятку"! Зараз дай Майдан то повернеться Юля Тимошенко та інші "патріоти" з Монако та Дубаїв і наобіцяють натовпу чергових "смаколиків", закінчення епох бідності, посадки, зниження тарифів особливо ціни на газ, долар по 8 і ковбаса по 2.20...
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19.06.2023 10:55 Відповісти
Нічого, і ніде не впаде. Хто в чомусь засумнівався - гайда передивлятися кіно про Голобородьку, для чого ото Вова і Беня витрачали гроші? Це Вам як кодекс будівника зеленого кінця епохи бідності.
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16.06.2023 17:20 Відповісти
Для наріда показово
Вова цих вовків звільнив.
Бізнес покидьків чудово,
Вже в Одесі боронив.
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16.06.2023 17:24 Відповісти
Це НОВА СХЕМА-КОРУМПОВАНОГО ЗАКОНОБЛУДА в судівській мантії ВОВКА ПО ВІДМИВАННЮ ТА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КОРУПЦІЙНИХ КОШТІВ-ХАБАРІВ...!!!
СКОРО ПОЧНУТЬ так само діяти і усі КОРУМПОВАНІ ЕФОРИ ЗАКОНОБЛУДДЯ в УКРАЇНІ...!!!

А КУДИ ДИВИТЬСЯ ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ та ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР і ДЕ БЕРЕГОВА ОХОРОННА ЗОНА від 50-100 метрів в КОТРІЙ ЗАБОРОНЕНЕ ЗВОДИТИ КАПІТАЛЬНІ БУДІВЛІ, окрім державних і СВОБІДНИЙ БЕЗПЕРЕШКОДНИЙ ПРОХІД ВІДПОЧИВАЮЧИХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДО МОРЯ...!!!

ЄВРОСОЮЗ ще до приняття до свої спільноти поставить Україну за дії місцевих чиновників, РАКОМ, за обмеження доступу громадян України до пляжної зони моря...!!!

Або приїдуть ВІЙСЬКОВІ і знесуть цю хрінь ТАНКОМ...!!!
ЩО І ТРЕБА ЗРОБИТИ НА УСІХ ПЛЯЖАХ ПРИБЕРЕГОВОЇ ЗОНИ В УКРАЇНІ...!!!
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16.06.2023 18:01 Відповісти
В чужой карман смотреть не хорошо ,но в этой ситуации нужно проверить декларацию маман вовка на предмет доходов за последние 2оо лет.
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16.06.2023 18:21 Відповісти
То там таке,що і пером не розписати,чорт ногу зломає.
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17.06.2023 09:18 Відповісти
тратить «чєсно» нажитиє дєньгі,
а сбу, прокурори і податкова вже отримали свою частину і злочину не знайдуть
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16.06.2023 19:22 Відповісти
А почему эта старая гнида еще не утоплена в море? В Одессе нет камней и веревок?
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16.06.2023 19:44 Відповісти
Та є ну хтось каже хай строєм а я у неї заберу собі,буцім то закон.Ну такий собі друг вовчої сім'ї.
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17.06.2023 09:21 Відповісти
Нагадаю, це той суддя зелений Вовк, що відверто підігрував москальській пропаганді, коли ніс бред про " захопившись ультранаціоналістичними ідеями, сповідуючи велич арійської раси" коли Судив Антоненка, Кузьменко та Дугарь.
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16.06.2023 21:00 Відповісти
Вовк має дах від зеленої шмарклі, тому й не сидить. Засраний чаус і то отрюмава 10 років з конфіскацією. В порівнянні з Вовков, Чаус шавка.
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16.06.2023 22:24 Відповісти
у цивілізованому світі на тому пляжі були б уже сотні тис.свідомих громадян,сором і сум
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16.06.2023 23:00 Відповісти
це вже, бляха, якась жесть. Влада, ти де? Альо...
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17.06.2023 00:00 Відповісти
ви не туди телефонуєте. Вам в 19-му році неправильний номер телефону дали.
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17.06.2023 04:50 Відповісти
Так це більш на правду схоже.Ну я думаю це було ошибка раніше?
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17.06.2023 09:23 Відповісти
якраз я "телефонував" за Порошенка. В обох турах
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17.06.2023 12:49 Відповісти
поки що можете рік не телефонувати, бо це марно. Але це не точно, може і шість років. А за такий час можно і номер телефона загубить.
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17.06.2023 13:07 Відповісти
Вовчі суки надзвичайно сильно привязані до свого виводка і захищають їх до останнього. А ця вовча **** відмовилаль від свого сина. Виходить, яка мама, такий і син, і вони не вовки, а шакали.
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17.06.2023 15:56 Відповісти
І чого нас не беруть у ЄС?
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17.06.2023 18:30 Відповісти
Пока правоохранительной системой управляет в ручном режиме Ермак с Татаровым такие персонажи как этот ,как президент Киевгорстроя который умножает всей семьей инвесторов и холдинг на ноль, такие как завхоз Януковича Кравец будут жировать и дальше, война у нас, а у них тут заработок а потом они поедут домой кто куда кто в Ростов кто в Монако, кто на Кипр
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18.06.2023 18:31 Відповісти
якщо "абстрагуватись" від персонажів хто в цьому задіяний то по правді "перлину у моря" перетворюють в "гівно у моря". Перетворюють давно і планомірно.
Перед війною бував там часто і прибережну зону забудовують висотками, готелями, пляжів майже не лишилось нормальних, вода брудна, купа сміття (що зараз там то і важно уявити). А по правді кому ті готелі потрібні??? Для купки заїзжого ментовсько-прокурорсько-суддівського бидла що приїдуть побухати з хвойдами??? Хто з нормальних людей буде там проживати коли ціни за проживання тільки були до війни більші ніж Туреччина оллінклюзів (з перельотами та трансферами), не вірите - я спеціально порівнював, все як пишу. Нехай будують - в війну туди ніхто не поїде і море в гівні, а після війни колись то і подавну...
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19.06.2023 11:44 Відповісти

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