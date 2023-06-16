Фірма матері скандального судді Вовка почала будувати готель на пляжі в Одесі. ВIДЕО
Фірма, оформлена на матір судді Печерського районного суду Києва Сергія Вовка, у квітні цього року почала будівництво готелю на одеському узбережжі Чорного моря (район Чорноморка).
За документами, фірма "Прим-отель" будує 4-поверховий готель на одеському пляжі під виглядом реконструкції кафе, яке раніше було на цьому місці, з'ясували журналісти Bihus.Info.
Самі роботи з реконструкції кафе офіційно мали завершити ще в 2021 році.
Власниця фірми "Прим-отель" – Наталя Гладка. Вона – мама київського судді Сергія Вовка. Принаймні, її прізвище, як матері, він зазначав у офіційному суддівському досьє. І їй же дарував у 2014 році майно в Одесі.
Сергій Вовк – скандально відомий суддя. В Печерський районний суд він потрапив у 2006 році, і вже наступного року прийняв рішення щодо передачі землі в центральній частині Одеси фізичним особам, через незаконність якого порушили кримінальне провадження.
Також Вовк розблоковував рахунки колишнього міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка, якого на той момент підозрювали у заволодінні 540 млн грн Аграрного фонду.
Вовк також відомий тим, що головував у колегії суддів, які засудили ексміністра внутрішніх справ Юрія Луценка до 4 років в’язниці, зокрема, за святкування Дня міліції. Після чого Європейський суд з прав людини зобов’язав Україну виплачувати Луценку компенсацію.
Вже у 2020 році саме Вовк своїм рішенням зобов’язав Офіс Генпрокурора забрати справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова у НАБУ. Татарова підозрювали у причетності до дачі хабара за фальсифікацію експертизи в епізоді про заволодіння коштами Національної гвардії. Сама справа стосувалася екснардепа Максима Микитася, тож відповідно вона була підслідна саме НАБУ.
У коментарі журналістам Bihus.Info Вовк зазначив: "Я ніякої господарської діяльності не веду, будь-якої протиправної діяльності я не веду. І якщо є питання з приводу моєї діяльності, звертайтесь, будь ласка, до спікера суду".
А з приводу будівництва в Одесі Вовк порадив звертатися до його матері.
Наталя Гладка у коментарі чомусь заявила, що Сергій Вовк не її син. А також дала зрозуміти, що будівельні роботи на одеському пляжі триватимуть.
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В Одессе царит полный правовой беспредел! За три зимних месяца на пляже «Золотой Берег», 16 станция Большого Фонтана, выросла высотка. Смотреть с пятой минуты. https://www.youtube.com/watch?v=S6-lNQ15Q6I
Раісіськамовний мэр Одессы «не заметил» новую хатынку с вертолетной площадкой на крыше. Прокуратура тоже «не видит» новостроя. Участковый полицейский и депутаты Думской не наблюдают в этом никакого нарушения Закона. Перед фасадом нового здания лежат останки деревяных шаланд, на которых Костя доставлял одесситам кефаль. Надо полагать, что после окончания строительства, пляж обнесут забором, и он станет частной собственностью семьи олигарха. Интересно, куда исчез комик Филимонов, который обещал в своей предвыборной программе вернуть захваченные пляжи одесситам и почистить канализацию на улице Балковская, чтобы дождевые воды не затапливали Приморский райсуд? https://www.youtube.com/watch?v=SrD8xCxUmLw
Причому цей трюк провертають всі політики перед виборами. Приклад - "НАША Україна", "Покращення життя вже сьогодні", тощо. Там ніде немає слів "Ваша, для Вас, Вашого" тощо.
Вова цих вовків звільнив.
Бізнес покидьків чудово,
Вже в Одесі боронив.
СКОРО ПОЧНУТЬ так само діяти і усі КОРУМПОВАНІ ЕФОРИ ЗАКОНОБЛУДДЯ в УКРАЇНІ...!!!
А КУДИ ДИВИТЬСЯ ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ та ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР і ДЕ БЕРЕГОВА ОХОРОННА ЗОНА від 50-100 метрів в КОТРІЙ ЗАБОРОНЕНЕ ЗВОДИТИ КАПІТАЛЬНІ БУДІВЛІ, окрім державних і СВОБІДНИЙ БЕЗПЕРЕШКОДНИЙ ПРОХІД ВІДПОЧИВАЮЧИХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДО МОРЯ...!!!
ЄВРОСОЮЗ ще до приняття до свої спільноти поставить Україну за дії місцевих чиновників, РАКОМ, за обмеження доступу громадян України до пляжної зони моря...!!!
Або приїдуть ВІЙСЬКОВІ і знесуть цю хрінь ТАНКОМ...!!!
ЩО І ТРЕБА ЗРОБИТИ НА УСІХ ПЛЯЖАХ ПРИБЕРЕГОВОЇ ЗОНИ В УКРАЇНІ...!!!
а сбу, прокурори і податкова вже отримали свою частину і злочину не знайдуть
Перед війною бував там часто і прибережну зону забудовують висотками, готелями, пляжів майже не лишилось нормальних, вода брудна, купа сміття (що зараз там то і важно уявити). А по правді кому ті готелі потрібні??? Для купки заїзжого ментовсько-прокурорсько-суддівського бидла що приїдуть побухати з хвойдами??? Хто з нормальних людей буде там проживати коли ціни за проживання тільки були до війни більші ніж Туреччина оллінклюзів (з перельотами та трансферами), не вірите - я спеціально порівнював, все як пишу. Нехай будують - в війну туди ніхто не поїде і море в гівні, а після війни колись то і подавну...