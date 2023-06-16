Фірма матері скандального судді Вовка почала будувати готель на пляжі в Одесі. ВIДЕО

Фірма, оформлена на матір судді Печерського районного суду Києва Сергія Вовка, у квітні цього року почала будівництво готелю на одеському узбережжі Чорного моря (район Чорноморка).

За документами, фірма "Прим-отель" будує 4-поверховий готель на одеському пляжі під виглядом реконструкції кафе, яке раніше було на цьому місці, з'ясували журналісти Bihus.Info.

Самі роботи з реконструкції кафе офіційно мали завершити ще в 2021 році.

Власниця фірми "Прим-отель" – Наталя Гладка. Вона – мама київського судді Сергія Вовка. Принаймні, її прізвище, як матері, він зазначав у офіційному суддівському досьє. І їй же дарував у 2014 році майно в Одесі.

Сергій Вовк – скандально відомий суддя. В Печерський районний суд він потрапив у 2006 році, і вже наступного року прийняв рішення щодо передачі землі в центральній частині Одеси фізичним особам, через незаконність якого порушили кримінальне провадження.

Також Вовк розблоковував рахунки колишнього міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка, якого на той момент підозрювали у заволодінні 540 млн грн Аграрного фонду.

Вовк також відомий тим, що головував у колегії суддів, які засудили ексміністра внутрішніх справ Юрія Луценка до 4 років в’язниці, зокрема, за святкування Дня міліції. Після чого Європейський суд з прав людини зобов’язав Україну виплачувати Луценку компенсацію.

Вже у 2020 році саме Вовк своїм рішенням зобов’язав Офіс Генпрокурора забрати справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова у НАБУ. Татарова підозрювали у причетності до дачі хабара за фальсифікацію експертизи в епізоді про заволодіння коштами Національної гвардії. Сама справа стосувалася екснардепа Максима Микитася, тож відповідно вона була підслідна саме НАБУ.

У коментарі журналістам Bihus.Info Вовк зазначив: "Я ніякої господарської діяльності не веду, будь-якої протиправної діяльності я не веду. І якщо є питання з приводу моєї діяльності, звертайтесь, будь ласка, до спікера суду".

А з приводу будівництва в Одесі Вовк порадив звертатися до його матері.

Наталя Гладка у коментарі чомусь заявила, що Сергій Вовк не її син. А також дала зрозуміти, що будівельні роботи на одеському пляжі триватимуть.