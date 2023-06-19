Держкомпанія під керівництвом Мецгера взяла кредит в "Ощадбанку" на фінансування програми "єОселя" (оновлено)

ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") залучило у державному "Ощадбанку" кредит під заставу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) ждя фінансування програми "єОселя".

"Укрфінжитло" не уточнює загальну суму кредиту, поступове надходження коштів очікується до 2027 року.

Своєю чергою у пресслужбі "Ощадбанку" зазначили, що цей кредит дозволить забезпечити 25% річного планового показника фінансування програми "єОселя".

"Кредит "Ощадбанку" – важливе рішення, з якого ми розпочинаємо масштабний процес відновлення повноцінних темпів видачі іпотечних позик в рамках "єОселі", – пообіцяв голова правління "Укрфінжитла" Євген Мецгер.

Заступник голови правління "Ощадбанку" Юрій Каціон своєю чергою уточнив, що цей державний банк є лідером з видачі іпотечних кредитів у рамках програми "єОселя" з часткою 62%.

Нагадаємо, програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" працює з жовтня минулого року. За цей час 1346 родин отримали пільгові іпотечні кредити для придбання власного житла на загальну суму понад 1,8 млрд грн.

Як повідомлялося, наприкінці квітня Мінекономіки погодило можливість залучення додаткових коштів державною компанією "Укрфінжитло" на відкритому фінансовому ринку для фінансування програми пільгового кредитування "єОселя".

"Укрфінжитло" раніше вказувало, що наприкінці січня цього року наявні кошти для фінансування програми "єОселя" були повністю розподілені між банками-партнерами.

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Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року Кабінет міністрів докапіталізував "Укрфінжитло" на 30 мільярдів гривень шляхом випуску облігацій державної позики. Наприкінці 2021 року Кабінет міністрів вже влив у капітал ПрАТ "Укрфінжитло" облігації внутрішньої держпозики на 20 млрд грн.

З 11 листопада 2022 року головою правління ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") призначено Євгена Мецгера, який раніше зі скандалом звільнився з посади голови державного "Укрексімбанку" після нападу на журналістів. Напад стався після запитання щодо виданого банком кредиту на $60 млн під заставу спірного ТРЦ SkyMall фірмам маловідомого бізнесмена, чия компанія веде діяльність на окупованому Донбасі та сплачує податки окупаційній владі.

Прокуратура повідомила про підозру Мецгеру та двом посадовим особам "Укрексімбанку" за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. У вересні суд визначив покарання Мецгеру у вигляді штрафу без позбавлення права займати певні посади.

До призначення головою "Укрексімбанку" Євген Мецгер був заступником вже колишнього голови НБУ Кирила Шевченка в "Укргазбанку". А його дружину Юлію Мецгер у 2019 році президент Володимир Зеленський призначив до наглядової ради "Приватбанку". Після цього виявилося, що вона є кумою подруги та ексколеги президента Олени Кравець.