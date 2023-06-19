"Армія відновлення": До суспільно корисних робіт залучили понад 30 тисяч безробітних. ІНФОГРАФІКА

На виплату заробітної плати за участь в суспільно-корисних роботах за програмою "Армія відновлення" спрямовано вже 196 млн грн, участь у проєкті бере вже 30 121 українець.

До суспільно корисних робіт залучені українці з 18 областей, повідомляє Державна служба зайнятості України.

Згідно із оприлюдненими даними, станом на 19 червня у Полтавській області направлення на роботу отримали 5 434 громадяни, у Харківській – 5 151, у Донецькій – 3 563, у Київській – 3 333, у Чернігівській – 3 234.

Як повідомлялося, проєкт "Армія відновлення" був запроваджений урядом восени 2022 року з метою залучення людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни через виконання ними суспільно корисних робіт. Оплата такої праці не може бути нижчою за мінімальну зарплату – 6 700 грн.