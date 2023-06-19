Нормам не відповідає вода у третині водойм у південних областях, – МОЗ

У водоймах Херсонської, Одеської та Миколаївської областей окремі показники значно перевищують встановлені гігієнічні та санітарні норми. Не відповідають гігієнічним нормам щонайменше 30% відібраних з поверхневих водойм та зон рекреації проб води (з 579 проб не відповідають 185).

Як ідеться в повідомленні Міністерства охорони здоро'вя, під найбільшою небезпекою нині – Одещина, де зафіксовані найбільш суттєві та постійні перевищення санітарно-хімічних, мікробіологічних і токсикологічних показників.

"За результатами щоденного моніторингу, фахівці фіксують значне мікробне забруднення саме поверхневих водойм, які стосуються Чорного моря, річки та русла Дніпра. Найбільш значні відхилення від показників безпеки згідно з вірусологічними, мікробіологічними та паразитологічними дослідженнями зафіксовано в Одеській області. Центри контролю та профілактики хвороб оперативно інформують органи міського самоврядування про зміну у показниках якості та безпечності води та інформують населення щодо небезпеки та заборони купання. Наразі заборони діють на Одещині, Херсонщині та Миколаївщині", – зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Уздовж річкового русла в зоні підтоплення внаслідок руйнування Каховської ГЕС та вздовж морського узбережжя сформовано близько 40 точок моніторингу води поверхневих водойм в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях. Серед небезпечних – сальмонели, ротавірус, яйця та личинки гельмінтів, кишкова паличка. Також у постраждалих областях на базі ЦКПХ сформовано 97 груп оперативного реагування на біологічні, хімічні та радіаційні загрози.

МОЗ закликає громадян відповідально поставитися до власного здоров’я та не купатися у водоймах вищезгаданих областей.

Під суворою забороною також вилов риби на цих територіях та збір мертвої риби у місцях масового мору. Ця риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини. Жоден із способів приготування не може зробити таку рибу безпечною.