Велика Британія заборонить знімати санкції з Росії до виплати компенсацій Україні

Уряд Великої Британії має намір посилити санкційну політику проти Росії, ухваливши окремий закон, який передбачає блокування активів Росії доти, доки Москва не погодиться виплатити компенсацію Україні.

Крім того, зміни до законодавства вимагатимуть від будь-якої особи, яка потрапила під санкції, розкрити свої активи у Великій Британії, повідомляє Reuters.

У британському уряді також повідомили, що зміни також передбачатимуть можливість передати заморожені активи на відновлення України, але це не призведе до скасування санкцій.

Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі заявив, що потреби України у відбудові будуть "величезними", а нові заходи "забезпечать плату Росії за відновлення країни, на яку вона так необачно напала".

Нове законодавство дозволить британському уряду зберігати санкції довше, змінивши їх цілі. У законодавстві буде зазначено, що санкції можуть бути використані для вимоги виплати компенсації Росією.

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З моменту вторгнення Росії в Україну минулого року Велика Британія заморозила понад 18 мільярдів фунтів стерлінгів ($23 мільярди) активів і ввела санкції проти понад 1550 росіян, включаючи Романа Абрамовича, колишнього власника футбольного клубу "Челсі".

Як повідомлялося, за даними британських ЗМІ, підсанкційний російський олігарх Роман Абрамович відмовляється підписувати угоду про виділення Україні заморожених 2,3 млрд фунтів стерлінгів від продажу футбольного клубу "Челсі", оскільки хоче, щоб частина коштів дісталась росіянам. Однак ні уряд Британії, ні Єврокомісія не готові погодитися на такий крок, поки діють санкції проти РФ.