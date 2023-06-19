"Хай купують китайське": Росія планує заборонити "сірий" імпорт смартфонів Samsung

Мінцифри і Мінпромторг РФ обговорюють запровадження заборони на паралельний імпорт серверів і систем зберігання даних, які мають конкурентні російські аналоги, а також мобільних пристроїв південнокорейських виробників Samsung і LG.

Про це заявив міністр цифрової трансформації РФ Максут Шадаєв, передає Інтерфакс.

"Ми зараз обговорюємо з Мінпромторгом введення заборони на паралельний імпорт важкого комп’ютерного обладнання (мається на увазі сервери і СЗД) від "недружніх" (наприклад, це HP, IBM і так далі), щодо якого є конкурентні російські аналоги, а також заборону паралельного імпорту смартфонів, мобільних пристроїв Samsung та LG, тому що є китайські аналоги, які ніяк не поступаються", – сказав російський міністр.

Він не уточнив терміни запровадження заборони, але припустив, що ухвалення цього рішення "буде недовгим".

Водночас Шадаєв наголосив, що ця ініціатива не стосується смартфонів iPhone.

"Ми обговорюємо заборону тих позицій, за якими є ефективні конкурентні аналоги – або російські, або з дружніх країн", – додав він.

Читайте також: Сталь, напівпровідники та автівки: Південна Корея розширила обмеження на експорт товарів у Росію та Білорусь

Як повідомлялося, на початку березня 2022 року південнокорейська компанія Samsung Electronics вирішила припинити постачання своєї продукції в Росію через війну проти України.

Тоді ж через масовий вихід світових брендів уряд РФ прийняв рішення про легалізацію так званого "паралельного імпорту", що дозволяє постачальникам імпортної продукції здійснювати її реалізацію без отримання дозволу від власника товарного знака. Відповідно до російського законодавства, до цього "сірий" імпорт вважався контрабандою, закамуфльованою під легальне ввезення товару.

Росія внесла до списку для "паралельного імпорту" понад 50 груп товарів та близько 300 брендів, у тому числі автомобілі та шини, двигуни та складові для них, техніка Apple, Samsung, Asus, HP та інших брендів, побутова техніка, ігрові приставки, косметика, елітний алкоголь, одяг та взуття.