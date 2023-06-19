Євросоюз досі шукає варіанти використання заморожених російських активів для відновлення України, – ЄК

Євросоюз продовжує обговорення того, яким чином можуть бути використані для відновлення України заблоковані в ЄС російські авуари.

"Є два різні елементи. Насамперед є приватні активи – активи фізичних осіб і компаній, які можуть заморожуватися. У даний час заморожено еквівалент 24,1 млрд (євро, – ред.) активів", – повідомив офіційний представник Єврокомісії Крістіан Віганд на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

Віганд пояснив, що це ті активи, які могли бути заморожені у рамках накладених Євросоюзом обмежувальних заходів. Про їх використання для України, за його словами, точаться дискусії з державами-членами ЄС.

"Я особливо маю на увазі нашу пропозицію про кримінальне покарання за порушення санкцій", – уточнив представник ЄК, відповідаючи на запитання, чи є нове в реалізації ідеї конфіскації російських коштів для допомоги Україні.

Віганд зазначив, що остання Рада ЄС з юстиції та внутрішніх справ 9 червня погодила свій підхід на основі цієї пропозиції, і на початку липня мають розпочатися переговори про відповідний союзний регламент із Європарламентом та Єврокомісією.

"У цієї роботи буде результат. Тому що щодо кримінальних покарань тепер можлива конфіскація активів при обході санкцій. Дискусії продовжуються, і ми сподіваємося, що дуже скоро це буде схвалено", – пояснив прессекретар.

Другий елемент, продовжив Віганд, – це державні активи. Він нагадав, що відповідно до 10 пакету антиросійських санкцій оператори та держави-члени ЄС мали повідомити Єврокомісію про заморожені активи російського центробанку. Згідно з їхніми доповідями, заблоковані в Євросоюзі державні активи РФ становлять понад 200 млрд євро.

Дискусії, повідомив представник ЄК, продовжуються у робочій групі, заснованій шведським головуванням у Раді ЄС.

"Відбулося п'ять засідань, останнє – 25 травня. Робота триває у перспективі майбутньої Європейської ради, яка розгляне, яку вибрати опцію із запропонованих Європейською Комісією кілька місяців тому. І лідери мають визначити найкраще використання Європейським союзом відсотків із цих активів", – зазначив Віганд.