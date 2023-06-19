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Податкова служба порівняла ставки основних податків в Україні та країнах ЄС

налоги,налог

Державна податкова служба (ДПС) порівняла ставки основних бюджетоутворюючих податків в Україні та 20 країнах Євросоюзу.

У ДПС нагадали, що найбільше надходжень до держбюджету від податкових платежів надходить від сплати податку на додану вартість (ПДВ), податку та збору на доходи фізичних осіб, а також від податку на прибуток.

Так, у 2022 році ПДВ забезпечив 30,8% надходжень загального фонду держбюджету, податок та збір на доходи фізичних осіб – 21,4%, а податок на прибуток – 16,9%.

"За результатами порівняння встановлено, що в цілому Україна має середньоєвропейський рівень оподаткування (при таких ставках: ПДВ – 20% (загальна), податок та збір на доходи фізичних осіб – 18 %, податок на прибуток – 18%)", – зазначається у повідомленні Податкової служби.

Країна ПДВ
(VAT)		 Податок на прибуток (юридичні особи) Податок на доходи фізичних осіб
Personal income tax
(річний дохід)
Україна 20% 18% 18%
Угорщина 27% 9% - 19% 15% - 40%
Данія 25% 22% до DKK 549 900 - 8%,
від DKK 549 901 до DKK 849 000 - 22%,
понад DKK 849 000 - 52,06%
Греція 24% 22% до €10 000 - 9%,
від €10 001 до €30 000 - 22%,
понад €30 000 - 28%
Польща 23% 19% до €26 146,6391 - 12%,
понад €26 146,6391 - 35%
Ірландія 23% 12.5%

До €40 000 - 20%,
понад €40 000 - 40%
Універсальний соціальний збір (Universal Social Charge)
До €12 012 - 0,5%,
від €12 012 до €22 920 - 2%,
від €22 921 до €70 044 - 4,5%,
понад €70 045 - 8%
Португалія 23% 21%
додатково
Central government surcharge 9 %
Regional government surcharge Local government surcharge 1.5 %
Комбінована ставка (all-in rate)
31.5 %		 до €7 479 - 14,5%,
від €7 479 до €11 284 - 21%,
від €11 284 до €15 992 - 26,5%,
від €15 992 до €20 700 - 28,5%,
від €20 700 до €26 335 - 35%,
від €26 335 до €38 632 - 37%,
від €38 632 до €50 483 - 43,5%,
від €50 483 до €78834 - 45%,
понад €78 834 - 48%
Італія 22% 24% до €15 000 - 23%,
від €15 001 до €28 000 - 25%,
від €28 001 до €50 000 - 35%,
понад €50 001 - 43%
Іспанія 21% 25% До €12 450 - 9,5%,
від €12 450 до €20 200 - 12%,
від €20 200 до €35 200 - 15%,
від €25 200 до €60 000 - 18,5%,
від €60 000 до €300 000 - 22,5%
понад €30 000 - 24,5%
для нерезидентів 24%
Латвія 21% 20% до €20 004 - 20%,
від €20 004 до €78 100 - 23%,
понад €78 100 - 31%
Литва 21% 15% до €101 094 - 20%,
понад €101 094 - 32%
Бельгія 21% 25% до €15 200 - 25%,
від €15 200,01 до €26 830 - 40%,
від €26 830,01 до €46 440 - 45%,
понад €46 440,01 - 50%
Нідерланди 21% 25,80% до €37 149 - 9,28%,
від €37 149 до €73 031 - 36,93%,
понад €73 031 - 49,5%
Чехія 21% 19% до €77 989,8461 - 15%,
понад €77 989,8461 - 23%
Франція 20% 28%
Minimum annual corporation tax 3.3 %		 до €10 777 - 0%,
від €10 777 до €27 478 - 11%,
від €27 478 до €78 570 - 30%,
від €78 570 до €168 994 - 41%,
понад €168 994 - 45%
Словачина 20% 21% 19%
Естонія 20% 20% 20%
Австрія 20% 24% до €11 000 - 0%,
від €11 001 до €18 000 - 20%,
від €18 001 до €31 000 - 32,5%,
від €31 001 до €60 000 - 42%,
від €60 001 до €90 000 - 48%,
від €90 001 до €1 000 000 - 50%,
понад €1 000 000 - 55%
Болгарія 20% 10% до €6 000 - 10%,
понад €6 000 - 15%
Німеччина 19% 15%
додатково
Central government surcharge 0.825 %
Regional government surcharge
Local government surcharge 14.116 %
комбінована ставка (all-in rate) 29.941 %		 до €9 408 - 0%,
від €9 409 до €57 051 - 14%,
від €57 052 до €270 500 - 42%,
понад €270 500 - 45%
Румунія 19% 16%

до RON 28 790 - 10%,
від RON 28 791 до RON 171 000 - 16%, понад RON 171 001 - 25%

Вибірка щодо поточних ставок податків у країнах Європи підготовлена за результатом аналізу інформації з відкритих джерел, зокрема вебпорталу Європейської Комісії станом на березень 2023 року.

Читайте також: Офіс президента готує додатковий податок на зняття готівки, – ЗМІ

Як повідомлялося, раніше заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що в ОП обговорюється проєкт податкової реформи, який передбачатиме єдину ставку податку на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість на рівні 10%. За його словами, разом із такими змінами передбачається майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства та доступ Податкової служби до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків.

Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступив проти озвученої Шурмою ідеї зниження податків, а Міністерство фінансів зазначало, що не має інформації про розрахунки, які лягли у основу анонсованої Офісом президента податкової реформи.

Своєю чергою міністр фінансів Сергій Марченко зауважував, що передбачене ініційованою заступником Офісу президента Ростиславом Шурмою зниження податків має передбачати компенсатори випадаючих доходів держбюджету і може бути вигідним окремим представникам бізнесу, натомість постраждати внаслідок цього можуть інші категорії громадян.

У цьому контексті прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що зараз всі податки, які бізнес платить в державний бюджет, ідуть на фінансування Сил безпеки та оборони, тому майбутня податкова реформа можлива лише після завершення війни, а роботу над нею потрібно вести разом з МВФ.

Автор: 

податки (2442) Податковий кодекс (233) Державна податкова служба (369)


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Топ коментарі
+18
це ставки для багатих і розвинених країн, зі ставками кредитування 3-4%, де не визначають тобі прибуток в кабінетах податкової авансом.
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19.06.2023 17:17
+15
Навіщо ці цифри коли податкова не бачить що мільонери в ЄС платять податок та збір на доходи фізичних осіб - не 18 % как усі громадяни Украни, а 50 та 60% ? В Україні зрівнялівка, за рахунок якої наші корупціонери та олігархи процвітають як ніде в іншому місці.
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19.06.2023 17:24
+13
Данная таблица не отражает скрытых налогов. Например, в Польше кассовый аппарат выдается бесплатно, в Украине его надо покупать, мизерная пенсия и захмарные зарплаты у чиновников тоже можно отнести к дополнительным налогам, отсутствие рынка, дисбаланс доходов и цен, это все дополнительные и скрытые налоги. Литр топлива в Европе стоит 0,5% по отношению к зарплате, в Украине почти 10%.

В правительстве Зеленского одни воры. Ничего не меняется.

Шмыгаль в мае прошлого года выделил из бюджета 30 млрд грн на какое-то IT-обучение переселенцев, теплицы и ещё что-то. Интересно куда ушли эти деньги?
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19.06.2023 18:46
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це ставки для багатих і розвинених країн, зі ставками кредитування 3-4%, де не визначають тобі прибуток в кабінетах податкової авансом.
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19.06.2023 17:17 Відповісти
Навіщо ці цифри коли податкова не бачить що мільонери в ЄС платять податок та збір на доходи фізичних осіб - не 18 % как усі громадяни Украни, а 50 та 60% ? В Україні зрівнялівка, за рахунок якої наші корупціонери та олігархи процвітають як ніде в іншому місці.
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19.06.2023 17:24 Відповісти
це цифри для 73% зе-бабуїнів,а вони про деталі не задумуються
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19.06.2023 19:10 Відповісти
а до этого, было лучше? богатые в украине платят 18, а европе и сша -50-60
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20.06.2023 06:26 Відповісти
Скажи, пролетарий, а может лучше чтобы "бедные" зарабатывали больше, чем "богатые" будут больше платить? Нахера тебе эта "социальная справедливость" в стиле "отобрать у богатых и раздать *********"?
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20.06.2023 18:36 Відповісти
В Україні відсутня така державна інституція як податкова служба. А оті бандюки, які зараз себе називають податківцями, можуть любу фігню в екселі намалювати.
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19.06.2023 17:57 Відповісти
цирк шапіто продовжується
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19.06.2023 18:45 Відповісти
Данная таблица не отражает скрытых налогов. Например, в Польше кассовый аппарат выдается бесплатно, в Украине его надо покупать, мизерная пенсия и захмарные зарплаты у чиновников тоже можно отнести к дополнительным налогам, отсутствие рынка, дисбаланс доходов и цен, это все дополнительные и скрытые налоги. Литр топлива в Европе стоит 0,5% по отношению к зарплате, в Украине почти 10%.

В правительстве Зеленского одни воры. Ничего не меняется.

Шмыгаль в мае прошлого года выделил из бюджета 30 млрд грн на какое-то IT-обучение переселенцев, теплицы и ещё что-то. Интересно куда ушли эти деньги?
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19.06.2023 18:46 Відповісти
Не вводите людей в заблуждение.
Я семь лет работаю в фискальной бранже в Польше.
И со всей ответственностью заявлю, что фискальные устройства никто в Польше бесплатно не выдает. Максимально что может быть это помощь от госудаства при закупе кассового аппарата или фискального принтера (ulga na zakup urządzenia fiskalnego) примерно 700 zł. При том, что ее еще можно и потерять если не соблюдать требования которые вошли в жизнь касательно фискальных кас On-line в 2019 году.

Средняя стоимость фискального устройства от 2300 zł и выше. В данном случае я учитываю крупнейших производителейб фирмы POSNET и NOVITUS.

Во всем остальном, таки да, власть воров
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20.06.2023 01:30 Відповісти
и 10% (пусть будет от минимальной) зпрплаты - 670 грн.
литр какого топлива стоит 670 грн.?
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20.06.2023 09:53 Відповісти
Що саме ти хотів сказати? Бла, бла, бла. У будь, якій країні, вкючаючи Україну, податкові служби працють по одному і тому принципу- бачуть гроші, правдами, неправдами хочуть їх забрати. Із власного багаторічного досвіду можу сказати- що в Україні поки( Слава Богу) немає усіх тих податків на роботодавця, як у Європі. Утримання робітника - це ще два- три розміри від того, що виплачуєш робітнику. Хочете " як в Європі" , із усіма вимогами до громадян платити податки? Це ще "пороху" не нюхали".
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20.06.2023 15:31 Відповісти
Ви ще забули про злощасну комуналку, собівартість якої в Україні у десятки разів нижча, на відміну від розвинених країн західної Європи
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20.06.2023 21:10 Відповісти
Скоро всяких подібних табличок з податками, тарифами, цінами і т.п. побільшає, адже мерзотники явно готуються до суттєвого збільшення поборів з населення. Звісно, таблиць з зарплатнею та переліком того, що можуть дозволити собі сплативши податки та комуналку в Україні та за кордоном ми не побачимо.
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19.06.2023 18:58 Відповісти
гетьманцев маладец
жить стало веселее
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19.06.2023 20:07 Відповісти
Мотузка, мило або вода....
правда хотілося, щоб він був увіковічений на гравюрі на кшталт , де з судді здирають шкіру...
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19.06.2023 23:05 Відповісти
Порівняйте разом з цим систему зборів і перерозподілу, в також рівень корупції. Тоді і поговоримо
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19.06.2023 20:13 Відповісти
От спекулянти. Скажу про ті країни, які знаю точно. Стосовно ПДВ наведені найвищі ставки. Але це не зовсім правда. В Словаччині деякі продукти харчування оподатковуються по ставці 10%, а в Чехії більшість продуктів по 7%. В Польщі майже на всі харчі 5%, окрім солодощів і газировки. На них вже 23%. В ковідні роки взагалі було на харчі 0%. Тому вони там найдешевші в Європі. І тільки в Україні попри війну деруть три шкури, ще й маніпулюють отакими цифрами з метою довести, що мало платять українці.
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19.06.2023 23:08 Відповісти
Як завжди, брешуть як дихають!!!
Тільки по першому податку - ПДВ - можна вже закривати тему!!!

Був у нас в гостях якось знайомий директора (нашого підприємства) з Німеччини.
Так дуже довго наші бухгалтери і економісти з ним спиричалися.
Він все ніяк не міг зрозуміти, що це за таке дино-дивне українське ПДВ!!!
Так от - в Україні ПДВ вираховується так: із суми "витрати+прибуток(навар підприємства)" береться 20% ПДВ!
У Європах же 20% ПДВ береться.... ви не повірите - ТІЛЬКИ із самого прибутка/навара фірми!!!!
Тому то і назва у цього податка така - податок на ДОДАНУ вартість!!!
Тобто, витратили німці 100 доларів на якийсь виріб і добавили свій прибуток, наприклад, 10% - 10 доларів. Ціна для покупця 110 доларів. І німці заплатили ПДВ 20% від 10 доларів, тобто всього 2 долара!!! Витрати (100 доларів) не оподатковуються, а тільки заплатили 2 долара. Прибуток 8 доларів за одну штуку виробу!!!

У нас же ПДВ спачується: 20% від суми витратів(100дол.) плюс доходу (10 дол.), тобто 22 долара!!!!!!!
Питання - за що наш український виробник повинен жити????
Витратив 100 дол. і добавив 10 дол. свого доходу, а віддати податок повинен БІЛЬШЕ, ніж заробив!!! Тобто у нього залишилось 100+10 - 20% = 88 доларів!!!!
Ще раз - на додату вартість 10 доларів українець повинен заплатити 22 долара податку!!!!
Податок на додану вартість БІЛЬШЕ, ніж сама додана вартість!!!!!!!
Такого лохотрону немає більше ніде!!!! Навіт у кацапів не така система!!!!

Короче, так той бідний знайомий німець навіть перейшой на німецькі матюки - щоб висловити своє відношення до наших податків!!!
І не став він вкладати свої мільйони у нашу економіку!!!! Погостював та й поїхав десь далі шукати, кому свох гроші дати!!!!

І потім питають - чому ж не хотять йти до нас різні там інвестори і займатись виробництвом???!!

В Україні можуть заробляти ТІЛЬКИ торгаші і хто сидить на корисних копалинах.
Інші - тільки через мутки, чорний нал і т.п.
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20.06.2023 00:05 Відповісти
що таке податковий кредит?
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20.06.2023 09:58 Відповісти
Це коли кредит не враховується як дохід виходячи з його цілеспрясованості використання й частина його ставки сплачується державою!!! Не плутайте з кредитними канікулами, коли на деякий час ви звільняєтесь від сплати відсотків які врешті решт все ж треба сплачувати, але без штрафних санкцій!!!
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20.06.2023 14:44 Відповісти
мова йде про ПДВ, але це було скоріше риторичне питання...
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20.06.2023 21:07 Відповісти
я вам пропоную змінити бухгалтерів, які вводять вас і німця в оману. Що таке податковий кредит з ПДВ вам мабуть не зрозуміти. Дивно, як по вашій логіці весь бізнес роками ще живе.
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20.06.2023 11:51 Відповісти
Отак і живе - на обналі і мінімізації подтків (в основному ПДВ). В білу ніхто працювати не взмозі!
Автор цього гівна - козломордий уйобок Кіля Азіров! з подачі *********
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20.06.2023 18:45 Відповісти
Ти ідіот? Звернись до бухгалтера, він тобі все розповість, якщо мізків звісно вистачить зрозуміти
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20.06.2023 15:34 Відповісти
Тобто ти будеш стверджувати що наше ПДВ це не податок з обігу, а тільки саме "на додану вартість"?
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20.06.2023 18:46 Відповісти
Сьогодні будній день, а ти вже під добрим бемсом .
Завтра, на тверезу підійдеш до бухгалтера він за гроші тебе проконсультує, про принципи зобов'зань по ПДВ.
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20.06.2023 19:53 Відповісти
німці ... доляри ... А нічого, що у них там у Європах, євро ??

Це я чіпляюся, звичайно.
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20.06.2023 16:31 Відповісти
Ви повністю далекі від поняття податків і системи оподаткування.
ПДВ, як і податок з продажу у деяких країнах, є непрямим податком, тобто дохід (прибуток) особи, юридичної чи фізичної ним не оподатковується. ПДВ нараховується виключно на ціну продажу (поставки) товару чи послуги у всіх країнах, в тому числі у Німеччині.
У разі наявності у платника права на податковий кредит, держава повертає такому платникові всю суму сплаченого ним продавцям-контрагентам ПДВ в ціні товарів та послуг, придбаних таким платником для використання у своїй господарській діяльності. В результаті весь тягар ПДВ перекладається на кінцевого споживача товарів і послуг.
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20.06.2023 21:34 Відповісти
ох і школярики))) для кого вони це пишуть я хз *****)))))
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20.06.2023 09:26 Відповісти
Alex Smartowitch,
У Польщі неоподатковуваний дохід в районі 12к грн на місяць.
Крім того, особи у віці до 26 років звільнені від сплати пдфо взагалі.
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20.06.2023 09:38 Відповісти
Так, вот только на пример косметички и парикмахеры даже при этим минимальном доходе (działalność nierejestrowana) обязаны иметь фискальную кассу.

В целом скажу бизнес в Польше открыть легко, а вот удержать тяжело.

Приходилось видеть очень много предпренимателей Поляков которым я считывал фискалиные кассы, жалующихся на трудность удержания бизнеса.

Впал в память один пример, я как раз считывал \ закрывал фискалные касы одного клиента, встретились мы в налоговой, и пока ждали urzędniczkę я спросил, а чего собссно бизнес закрываете? (он имел две точки пиццерии)

Он объяснил так:

Я должен посвящать себя бизнесу 24/7 постоянно в движении, много стресса, кроме этого надо платить различного рода налоги (składki ZUS, podatki, media, зарплаты, короче их хватает перечислять не буду), так вот при всем этом чистый доход на руки выходил что то около 3500-4000 zł ! Так вот я пойду в какое нибудь корпо и за ЭТУ САМУЮ СУММУ буду работать с 8.00 до 16.00 и еще останентся время на себя. (Это было в 2018 году и тогда такую сумму можно было заработать в каком нибудь hepldesk-e)

Вот как то так и таких случаев на моей памяти много.
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20.06.2023 23:12 Відповісти
Осталось сравнить теперь уровень доходов по странам!
Картину необходимо смотреть в целом, чтобы понимать почему у нас все работает в тени.
Если не спрячешь, не на что просто жить будет людям!
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20.06.2023 09:50 Відповісти
Усім людЯм нема за що жити !! Голод і розруха ! Карткова система ! Черги за хлібом !
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20.06.2023 16:28 Відповісти
Ти сам себе ще не заїбав, Пєтросян?
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20.06.2023 18:47 Відповісти
О бачу українці, як сир в масле котаються коля азіров вам в допомогу
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20.06.2023 09:56 Відповісти
А ти "котаєшся" у лайні?! Це тому воно з тебе так і пре?!
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20.06.2023 14:41 Відповісти
Приїдь у Київ, подивись які авто по дорогах їздять.
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20.06.2023 16:26 Відповісти
Ти краще в пересічну квартиру зайди подивись! Нашо ти автівки вороватої шобли у приклад наводиш?
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20.06.2023 18:49 Відповісти
Ха ! Якраз у квартирах ще більш-менш. А от у під*їздах, загальний коридорах, підвалах, тех. поверхах то так, сміття, бруд і т.п.
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21.06.2023 12:36 Відповісти
фух,просмотрел табличу и сразу жить стало легче - ну *****, у нас налоги ниже
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20.06.2023 10:01 Відповісти
Denys L. ,це вони пишуть для тих людей що зараз працюють за кордоном. Щоб даже думку не мали , повертатися , після Війни Така Держава ********** працюючих громадян
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20.06.2023 10:01 Відповісти
Sergiy Vitalyovich Чому це не побачите, могу надати , але є побоювання що ви не повірете , то якщо повірте, спитаєте себе ,а що я досі роблю у цієї Державі З вас знущаються 30ть роців , а ви і досі вірите у казки . То якщо не вірели то Гетьманцев би уже б весів на ліхтарі
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20.06.2023 10:20 Відповісти
Ми САМІ обираємо тих, хто оББирає нас, тож усі питання до самих себе повинні бути. Яку країну ВЛАСНИМИ руками будуємо, таку і маємо. А їхати "на готове", збудоване ІНШИМИ, то, щонайменше, прояв слабкості та відсутності волі активно впливати на своє життя обираючи пасивну позицію у очікуванні що ХТОСЬ все за тебе зробить поки ти НЕ РОБИШ НІЧОГО!!!
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20.06.2023 14:39 Відповісти
Статья не отражает всех налогов, которые удерживают с работающего украинца!
Вот https://minfin.com.ua/2022/09/05/91720252/ статья , где все разложено по полочкам!
Эффективная налоговая ставка на расходы работодателя, или Tax Wedge (налоговый клин), составляет 34,02%. Если говорить об отношении объема налогов к сумме на руки «чистыми», то выходит 51,55%. Но для сравнения чаще используется именно Tax Wedge.
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20.06.2023 10:31 Відповісти
Дійсно, в статті не приведені цифри із"соціальних" податків. Із власного досвіду скажу- у фірми із Франкфурта соціальні податки на роботодавця- майже три!!! розміри оплати робітнику. У Дрездені- трохи більше двох!
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20.06.2023 15:37 Відповісти
Мля, шо ты несёшь? Чтобы заплатить немцу 2500 евро, его работодатель должен заплатить в бюджет еще 7500 евро? самому не смешно?
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20.06.2023 18:51 Відповісти
Соплі витри. На зарплату в 2000 евро потрібно сплатити соціальних платежів( два види страхування, на церкву, на відродження східних земель- ті ж самі 2-2,5евро.
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20.06.2023 19:46 Відповісти
А никто не хочет сравнить соотношение доходов, цен на энергоносители и т.д.?
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20.06.2023 10:36 Відповісти
А обовязкове державне медичне страхування у нас буде?
А 40-годинний робучий тиждень ? ( фактично маємо 42.5 год)
А реімбурсація коштів при покупці турпутівки ( для офіційно працюючих, у межах країни) ?

У країнах ЄС усе це є не перше десятиріччя. А ми маємо КЗПП зразка 1971 року - найкращий у світі!
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20.06.2023 10:45 Відповісти
Завжди думала, що в нас ПДВ одне з найбільших. А воно ось як... А те, що податки на зарплату в нас не великі - це правда. Ще і зарплатні фопи є. Не така вже в нас жахлива податкова система, як кажуть несвідомі.
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20.06.2023 12:27 Відповісти
Дубль: У перерахунку на ефективну ставку навантаження на фонд оплати праці становить 34%, по відношенню виплаченої зарплати до суми податків - 51,5%, а якщо додати ПДВ то будемо мати + ще 20% з суми що залишилась, тож ДОСИТЬ БРЕХАТИ про "низькі податки" які далеко не у повному обсязі люди бачать у своїх платіжках!!! До того ж, на жаль, як правило люди не бачать коштів які вкладають у соціалку, бо зламана "слугами" реформа у медицині повернула потребу сплачувати за медичні послуги що офіційно, що ні за лікування та медичний огляд!!! Ось чого "слуги" не вміють, так це заробляти гроші, тому просто шукають де і як вкрасти блокуючи податкові накладні, штрафуючи за "несвоєчасне" подання звітів через зависання сайтів податкової служби, або "невірне" їх заповнення коли нескінченно змінюють форму їх заповнення незрозуміло навіщо, мабуть саме задля штрафів, і т.п.!!!
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20.06.2023 14:34 Відповісти
Тітка вийшла з лікарні після інсульту. Нічого не платила.
Доставка від ліжка до ліжка 1,5 тис. грн.
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20.06.2023 16:21 Відповісти
Ти спеціально вчора зареєструвалася щоб цей брєд тут написати?
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20.06.2023 18:53 Відповісти
Така податкова система працює лише у розвинених економіках. В українських реаліях таке податкове навантаження призводить лише до пригнічення слабкої економіки, ще більшого збідніння зубожілого населення.
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20.06.2023 21:47 Відповісти
Маніпуляція

У всіх країнах податок залежить від доходу

В 2023 прогнозували ЗП 494$ (по факту 342$)- за рік це 5928$

Україна - 38%

Данія - 33%, Греція - 33%, Польша - 35%, Португалія - 37.5%

Іспанія - 30.5%, Нідерланди - 30%, Чехія - 36%

Франція - 20%, Австрія - 20%, Німмечина - 20%, Румунія - 29%

При такій ЗП - податки в Україні більші

Заасфальтувати км дороги - коштує більше

Менеджери Укрпошти, Нафтогазу та інших - отримують на порядок більше чим в ЕС

А якість життя, та ЗП - чомусь нижче
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20.06.2023 13:22 Відповісти
У перерахунку на ефективну ставку навантаження на фонд оплати праці становить 34%, по відношенню виплаченої зарплати до суми податків - 51,5%, а якщо додати ПДВ то будемо мати + ще 20% з суми що залишилась, тож ДОСИТЬ БРЕХАТИ про "низькі податки" які далеко не у повному обсязі люди бачать у своїх платіжках!!! До того ж, на жаль, як правило люди не бачать коштів які вкладають у соціалку, бо зламана "слугами" реформа у медицині повернула потребу сплачувати за медичні послуги що офіційно, що ні за лікування та медичний огляд!!! Ось чого "слуги" не вміють, так це заробляти гроші, тому просто шукають де і як вкрасти блокуючи податкові накладні, штрафуючи за "несвоєчасне" подання звітів через зависання сайтів податкової служби, або "невірне" їх заповнення коли нескінченно змінюють форму їх заповнення незрозуміло навіщо, мабуть саме задля штрафів, і т.п.!!!
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20.06.2023 14:33 Відповісти
Загуглив Польщу. Далі вже не читав , у Польщі ПДВ 0% , якщо ти експортер.
В нас зараз ,щоб повернули ПДВ, треба брать і заносить.
Впевнений в іншах країнах теж купу нюансів, не враховуючи наприклад пенсії ,медицину і тд.

Податок на додану вартість (VAT)

В Польщі існує декілька ставок, що залежить від типу товару чи послуги:
стандартний розмір ПДВ - 23%;

8%. Встановлюється на деякі продукти харчування, в тому числі на фрукти. Також такий розмір ПДВ існує для добрив, книг і другої друкованої продукції, на товари фармацевтичної і медичної галузі, на послуги сільського господарства.

5%. Встановлюється для окремих видів фруктів, спеції і інших продуктів харчування, для деяких книг і періодичних видань;

3%. Такий розмір ПДВ існує для окремих харчових, рибних і лісових продуктів, для послуг тваринництва, рибальства і лісозаготівлі;

0%. ПДВ не потрібно сплачувати при експорті будь-яких товарів, при організації внутрішньогалузевих поставок. Також нульова ставка встановлюється на комп'ютерне обладнання, міжнародні транспортні послуги, пристрої для сліпих.
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20.06.2023 15:49 Відповісти
Узяв Данію, поскладав проценти - вийшло 129,6 % Шо це за структура ??
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20.06.2023 16:14 Відповісти
"Як повідомлялося, раніше заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що в ОПhttps://biz.censor.net/columns/3362297/*************************************, який передбачатиме єдину ставку податку на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість на рівні 10%."

Економікою у нас займається КМ. Нє ?!
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20.06.2023 16:18 Відповісти
рівень життя і рівень корупції порівняйте, дібіли.
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20.06.2023 17:56 Відповісти

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