Податкова служба порівняла ставки основних податків в Україні та країнах ЄС
Державна податкова служба (ДПС) порівняла ставки основних бюджетоутворюючих податків в Україні та 20 країнах Євросоюзу.
У ДПС нагадали, що найбільше надходжень до держбюджету від податкових платежів надходить від сплати податку на додану вартість (ПДВ), податку та збору на доходи фізичних осіб, а також від податку на прибуток.
Так, у 2022 році ПДВ забезпечив 30,8% надходжень загального фонду держбюджету, податок та збір на доходи фізичних осіб – 21,4%, а податок на прибуток – 16,9%.
"За результатами порівняння встановлено, що в цілому Україна має середньоєвропейський рівень оподаткування (при таких ставках: ПДВ – 20% (загальна), податок та збір на доходи фізичних осіб – 18 %, податок на прибуток – 18%)", – зазначається у повідомленні Податкової служби.
|Країна
|ПДВ
(VAT)
|Податок на прибуток (юридичні особи)
|Податок на доходи фізичних осіб
Personal income tax
(річний дохід)
|Україна
|20%
|18%
|18%
|Угорщина
|27%
|9% - 19%
|15% - 40%
|Данія
|25%
|22%
|до DKK 549 900 - 8%,
від DKK 549 901 до DKK 849 000 - 22%,
понад DKK 849 000 - 52,06%
|Греція
|24%
|22%
|до €10 000 - 9%,
від €10 001 до €30 000 - 22%,
понад €30 000 - 28%
|Польща
|23%
|19%
|до €26 146,6391 - 12%,
понад €26 146,6391 - 35%
|Ірландія
|23%
|12.5%
|
До €40 000 - 20%,
|Португалія
|23%
|21%
додатково
Central government surcharge 9 %
Regional government surcharge Local government surcharge 1.5 %
Комбінована ставка (all-in rate)
31.5 %
|до €7 479 - 14,5%,
від €7 479 до €11 284 - 21%,
від €11 284 до €15 992 - 26,5%,
від €15 992 до €20 700 - 28,5%,
від €20 700 до €26 335 - 35%,
від €26 335 до €38 632 - 37%,
від €38 632 до €50 483 - 43,5%,
від €50 483 до €78834 - 45%,
понад €78 834 - 48%
|Італія
|22%
|24%
|до €15 000 - 23%,
від €15 001 до €28 000 - 25%,
від €28 001 до €50 000 - 35%,
понад €50 001 - 43%
|Іспанія
|21%
|25%
|До €12 450 - 9,5%,
від €12 450 до €20 200 - 12%,
від €20 200 до €35 200 - 15%,
від €25 200 до €60 000 - 18,5%,
від €60 000 до €300 000 - 22,5%
понад €30 000 - 24,5%
для нерезидентів 24%
|Латвія
|21%
|20%
|до €20 004 - 20%,
від €20 004 до €78 100 - 23%,
понад €78 100 - 31%
|Литва
|21%
|15%
|до €101 094 - 20%,
понад €101 094 - 32%
|Бельгія
|21%
|25%
|до €15 200 - 25%,
від €15 200,01 до €26 830 - 40%,
від €26 830,01 до €46 440 - 45%,
понад €46 440,01 - 50%
|Нідерланди
|21%
|25,80%
|до €37 149 - 9,28%,
від €37 149 до €73 031 - 36,93%,
понад €73 031 - 49,5%
|Чехія
|21%
|19%
|до €77 989,8461 - 15%,
понад €77 989,8461 - 23%
|Франція
|20%
|28%
Minimum annual corporation tax 3.3 %
|до €10 777 - 0%,
від €10 777 до €27 478 - 11%,
від €27 478 до €78 570 - 30%,
від €78 570 до €168 994 - 41%,
понад €168 994 - 45%
|Словачина
|20%
|21%
|19%
|Естонія
|20%
|20%
|20%
|Австрія
|20%
|24%
|до €11 000 - 0%,
від €11 001 до €18 000 - 20%,
від €18 001 до €31 000 - 32,5%,
від €31 001 до €60 000 - 42%,
від €60 001 до €90 000 - 48%,
від €90 001 до €1 000 000 - 50%,
понад €1 000 000 - 55%
|Болгарія
|20%
|10%
|до €6 000 - 10%,
понад €6 000 - 15%
|Німеччина
|19%
|15%
додатково
Central government surcharge 0.825 %
Regional government surcharge
Local government surcharge 14.116 %
комбінована ставка (all-in rate) 29.941 %
|до €9 408 - 0%,
від €9 409 до €57 051 - 14%,
від €57 052 до €270 500 - 42%,
понад €270 500 - 45%
|Румунія
|19%
|16%
|
до RON 28 790 - 10%,
Вибірка щодо поточних ставок податків у країнах Європи підготовлена за результатом аналізу інформації з відкритих джерел, зокрема вебпорталу Європейської Комісії станом на березень 2023 року.
Як повідомлялося, раніше заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що в ОП обговорюється проєкт податкової реформи, який передбачатиме єдину ставку податку на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість на рівні 10%. За його словами, разом із такими змінами передбачається майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства та доступ Податкової служби до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків.
Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступив проти озвученої Шурмою ідеї зниження податків, а Міністерство фінансів зазначало, що не має інформації про розрахунки, які лягли у основу анонсованої Офісом президента податкової реформи.
Своєю чергою міністр фінансів Сергій Марченко зауважував, що передбачене ініційованою заступником Офісу президента Ростиславом Шурмою зниження податків має передбачати компенсатори випадаючих доходів держбюджету і може бути вигідним окремим представникам бізнесу, натомість постраждати внаслідок цього можуть інші категорії громадян.
У цьому контексті прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що зараз всі податки, які бізнес платить в державний бюджет, ідуть на фінансування Сил безпеки та оборони, тому майбутня податкова реформа можлива лише після завершення війни, а роботу над нею потрібно вести разом з МВФ.
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В правительстве Зеленского одни воры. Ничего не меняется.
Шмыгаль в мае прошлого года выделил из бюджета 30 млрд грн на какое-то IT-обучение переселенцев, теплицы и ещё что-то. Интересно куда ушли эти деньги?
Я семь лет работаю в фискальной бранже в Польше.
И со всей ответственностью заявлю, что фискальные устройства никто в Польше бесплатно не выдает. Максимально что может быть это помощь от госудаства при закупе кассового аппарата или фискального принтера (ulga na zakup urządzenia fiskalnego) примерно 700 zł. При том, что ее еще можно и потерять если не соблюдать требования которые вошли в жизнь касательно фискальных кас On-line в 2019 году.
Средняя стоимость фискального устройства от 2300 zł и выше. В данном случае я учитываю крупнейших производителейб фирмы POSNET и NOVITUS.
Во всем остальном, таки да, власть воров
литр какого топлива стоит 670 грн.?
жить стало веселее
правда хотілося, щоб він був увіковічений на гравюрі на кшталт , де з судді здирають шкіру...
Тільки по першому податку - ПДВ - можна вже закривати тему!!!
Був у нас в гостях якось знайомий директора (нашого підприємства) з Німеччини.
Так дуже довго наші бухгалтери і економісти з ним спиричалися.
Він все ніяк не міг зрозуміти, що це за таке дино-дивне українське ПДВ!!!
Так от - в Україні ПДВ вираховується так: із суми "витрати+прибуток(навар підприємства)" береться 20% ПДВ!
У Європах же 20% ПДВ береться.... ви не повірите - ТІЛЬКИ із самого прибутка/навара фірми!!!!
Тому то і назва у цього податка така - податок на ДОДАНУ вартість!!!
Тобто, витратили німці 100 доларів на якийсь виріб і добавили свій прибуток, наприклад, 10% - 10 доларів. Ціна для покупця 110 доларів. І німці заплатили ПДВ 20% від 10 доларів, тобто всього 2 долара!!! Витрати (100 доларів) не оподатковуються, а тільки заплатили 2 долара. Прибуток 8 доларів за одну штуку виробу!!!
У нас же ПДВ спачується: 20% від суми витратів(100дол.) плюс доходу (10 дол.), тобто 22 долара!!!!!!!
Питання - за що наш український виробник повинен жити????
Витратив 100 дол. і добавив 10 дол. свого доходу, а віддати податок повинен БІЛЬШЕ, ніж заробив!!! Тобто у нього залишилось 100+10 - 20% = 88 доларів!!!!
Ще раз - на додату вартість 10 доларів українець повинен заплатити 22 долара податку!!!!
Податок на додану вартість БІЛЬШЕ, ніж сама додана вартість!!!!!!!
Такого лохотрону немає більше ніде!!!! Навіт у кацапів не така система!!!!
Короче, так той бідний знайомий німець навіть перейшой на німецькі матюки - щоб висловити своє відношення до наших податків!!!
І не став він вкладати свої мільйони у нашу економіку!!!! Погостював та й поїхав десь далі шукати, кому свох гроші дати!!!!
І потім питають - чому ж не хотять йти до нас різні там інвестори і займатись виробництвом???!!
В Україні можуть заробляти ТІЛЬКИ торгаші і хто сидить на корисних копалинах.
Інші - тільки через мутки, чорний нал і т.п.
Автор цього гівна - козломордий уйобок Кіля Азіров! з подачі *********
Завтра, на тверезу підійдеш до бухгалтера він за гроші тебе проконсультує, про принципи зобов'зань по ПДВ.
Це я чіпляюся, звичайно.
ПДВ, як і податок з продажу у деяких країнах, є непрямим податком, тобто дохід (прибуток) особи, юридичної чи фізичної ним не оподатковується. ПДВ нараховується виключно на ціну продажу (поставки) товару чи послуги у всіх країнах, в тому числі у Німеччині.
У разі наявності у платника права на податковий кредит, держава повертає такому платникові всю суму сплаченого ним продавцям-контрагентам ПДВ в ціні товарів та послуг, придбаних таким платником для використання у своїй господарській діяльності. В результаті весь тягар ПДВ перекладається на кінцевого споживача товарів і послуг.
У Польщі неоподатковуваний дохід в районі 12к грн на місяць.
Крім того, особи у віці до 26 років звільнені від сплати пдфо взагалі.
В целом скажу бизнес в Польше открыть легко, а вот удержать тяжело.
Приходилось видеть очень много предпренимателей Поляков которым я считывал фискалиные кассы, жалующихся на трудность удержания бизнеса.
Впал в память один пример, я как раз считывал \ закрывал фискалные касы одного клиента, встретились мы в налоговой, и пока ждали urzędniczkę я спросил, а чего собссно бизнес закрываете? (он имел две точки пиццерии)
Он объяснил так:
Я должен посвящать себя бизнесу 24/7 постоянно в движении, много стресса, кроме этого надо платить различного рода налоги (składki ZUS, podatki, media, зарплаты, короче их хватает перечислять не буду), так вот при всем этом чистый доход на руки выходил что то около 3500-4000 zł ! Так вот я пойду в какое нибудь корпо и за ЭТУ САМУЮ СУММУ буду работать с 8.00 до 16.00 и еще останентся время на себя. (Это было в 2018 году и тогда такую сумму можно было заработать в каком нибудь hepldesk-e)
Вот как то так и таких случаев на моей памяти много.
Картину необходимо смотреть в целом, чтобы понимать почему у нас все работает в тени.
Если не спрячешь, не на что просто жить будет людям!
Вот https://minfin.com.ua/2022/09/05/91720252/ статья , где все разложено по полочкам!
Эффективная налоговая ставка на расходы работодателя, или Tax Wedge (налоговый клин), составляет 34,02%. Если говорить об отношении объема налогов к сумме на руки «чистыми», то выходит 51,55%. Но для сравнения чаще используется именно Tax Wedge.
А 40-годинний робучий тиждень ? ( фактично маємо 42.5 год)
А реімбурсація коштів при покупці турпутівки ( для офіційно працюючих, у межах країни) ?
У країнах ЄС усе це є не перше десятиріччя. А ми маємо КЗПП зразка 1971 року - найкращий у світі!
Доставка від ліжка до ліжка 1,5 тис. грн.
У всіх країнах податок залежить від доходу
В 2023 прогнозували ЗП 494$ (по факту 342$)- за рік це 5928$
Україна - 38%
Данія - 33%, Греція - 33%, Польша - 35%, Португалія - 37.5%
Іспанія - 30.5%, Нідерланди - 30%, Чехія - 36%
Франція - 20%, Австрія - 20%, Німмечина - 20%, Румунія - 29%
При такій ЗП - податки в Україні більші
Заасфальтувати км дороги - коштує більше
Менеджери Укрпошти, Нафтогазу та інших - отримують на порядок більше чим в ЕС
А якість життя, та ЗП - чомусь нижче
В нас зараз ,щоб повернули ПДВ, треба брать і заносить.
Впевнений в іншах країнах теж купу нюансів, не враховуючи наприклад пенсії ,медицину і тд.
Податок на додану вартість (VAT)
В Польщі існує декілька ставок, що залежить від типу товару чи послуги:
стандартний розмір ПДВ - 23%;
8%. Встановлюється на деякі продукти харчування, в тому числі на фрукти. Також такий розмір ПДВ існує для добрив, книг і другої друкованої продукції, на товари фармацевтичної і медичної галузі, на послуги сільського господарства.
5%. Встановлюється для окремих видів фруктів, спеції і інших продуктів харчування, для деяких книг і періодичних видань;
3%. Такий розмір ПДВ існує для окремих харчових, рибних і лісових продуктів, для послуг тваринництва, рибальства і лісозаготівлі;
0%. ПДВ не потрібно сплачувати при експорті будь-яких товарів, при організації внутрішньогалузевих поставок. Також нульова ставка встановлюється на комп'ютерне обладнання, міжнародні транспортні послуги, пристрої для сліпих.
Економікою у нас займається КМ. Нє ?!