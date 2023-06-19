Розкрадання на 104 мільйони: Підозру отримали ще три учасники схеми на будівництві Подільського мосту

Правоохоронці повідомили про підозру ще трьом посадовим особам за фактом розкрадання 104 млн грн на будівництві Подільського мосту в Києві.

"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва у межах розслідування щодо заволодіння бюджетними коштами у сумі 104 млн грн, виділеними на будівництво Подільського мосту, повідомлено про підозру ще трьом посадовим особам – директору та голові наглядової ради генпідрядної організації, а також директору субпідрядної організації (ч. 5 ст. 191 КК України)", – сказано в повідомленні Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, у березні 2023 року між комунальним підприємством КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд Києва", генпідрядником та субпідрядною організацією були підписані чергові акти приймання виконаних будівельних робіт. Це стосувалося витрат на оренду та експлуатацію спеціальних машин та механізмів у ході будівництва Подільського мостового переходу через річку Дніпро в Києві.

На підставі цих документів на рахунок однієї з субпідрядних організацій були перераховані кошти у сумі 181 млн грн.

У той же час висновком будівельно-технічної експертизи встановлено завищення вартості оренди вказаної техніки на загальну суму 104 млн грн.

У подальшому кошти були виведені через рахунки кількох підприємств з ознаками фіктивності під виглядом закупівлі взуття, господарських товарів та запчастин з метою обготівкування.

У межах слідства проведено обшуки за місцями проживання осіб, причетних до протиправної схеми.

Директора субпідрядної організації затримано в порядку ст. 208 КПК України. До суду внесено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 104 млн грн.

Також вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів директору та голові наглядової ради генпідрядної організації.

На рахунки всіх підприємств, задіяних у протиправному механізмі, накладено арешти.